Kunstudvalg: »Vi skal ikke bare flytte "Vanddragen", fordi nogle synes, den er irriterende«

Vandkunsten på Store Torv har været genstand for megen debat og er i den seneste tid blevet udsat for kritik fra flere sider. Men i Aarhus Kommunes Billedkunstudvalg roser man det omdiskuterede værk:

»”Vanddragen” er en skulptur, der gør sit arbejde. Den er markant, skaber debat og gør noget ved folk. Folk hviler sig på den, kravler på den og plasker i vandet. Den lever med sine folk og kræver, at man forholder sig til den.« Det mener videokunstner Katja Bjørn, der er formand for Aarhus Kommunes Billedkunstudvalg, der bl.a. har til opgave at rådgive byrådet i billedkunstneriske spørgsmål.

Senest har teknikrådmand Bünyamin Simsek (V) givet udtryk for, at han ønsker at flytte Elisabeth Toubros værk fra Store Torv, fordi det ifølge ham er »forkert placeret« og »ødelægger torvets æstetik og symmetri«. Men i billedkunstudvalget mener medlemmerne, at byrådet skal være påpasselig med at flytte værket:

»Vi skal ikke fjerne "Vanddragen" bare for at fjerne den og plaske den op et andet sted. Vi skal ikke bare flytte den, fordi nogle synes, den er irriterende,« siger Katja Bjørn.

Flytning skal overvejes nøje

Hun understreger, at en flytning skal ske i tæt samarbejde med kunstneren Elisabeth Toubro, der har lavet værket specifikt til Store Torv:

»Vi skal være varsomme med at flytte det og overveje begrundelsen nøje. Der er ingen grund til at flytte det, hvis det ikke kan give mening et andet sted. Det er jo et stedsspecifikt værk.«

"Vanddragen"/"Torvenes Brøndsløjfe" I en konkurrence i 2001 valgte et udvalg med repræsentanter fra kunstfonden og Aarhus Kommune, at Elisabeth Toubros skulptur skulle udsmykke Store Torv.



Skulpturen blev opført i 2003 og er efterfølgende blevet genstand for stor debat. I 2005 ville et flertal i byrådet flytte værket. Flytningen ville koste 5-10 mio. kr., hvorfor det igen blev droppet i 2006.



Nu vil teknikrådmand Bünyamin Simsek (V) undersøge, hvad en flytning vil koste i dag.



Statens Kunstfond har finansieret 3,7 mio. kr. af de 4,5 mio. kr., skulpturen har kostet, men kræver ingen tilbagebetaling ved en flytning.



Katja Bjørn mener, at byrådet skal gøre sig grundige overvejelser om, hvor værket ellers kunne stå. Hvis beslutningen falder på en flytning, vil udvalget gerne bidrage og rådgive om andre placeringer i Aarhus. Men udvalget ønsker ikke at udpege andre konkrete muligheder til en fremtidig placering på nuværende tidspunkt.

Dog mener hun, at skulpturen har en særlig skala ved domkirken i dag. Den vil derimod syne meget mindre, hvis den flyttes ned til omgivelserne på Aarhus Ø, som det tidligere har været på tale.

Teknikrådmanden, Bünyamin Simsek (V), og direktøren for Aarhus Cityforening, Claus Bech, har tidligere i debatten været fortalere for at få flyttet værket og få omdannet Store Torv:

»Det er også vores rum og ikke kun Teknik og Miljøs og cityforeningens rum. Det er også borgernes skulptur og deres byrum,« pointerer Katja Bjørn og tilføjer, at ”Vanddragen” efterlader rigeligt med plads til andre tiltag på torvet, f.eks. til udeservering, som Claus Bech har efterlyst.

15 år er ikke nok

I billedkunstudvalget glæder de sig over, at værket efter mere end 15 år stadig kan skabe en generel debat om kunst i det offentlige rum. Men udvalget mener, der kan gå flere år, før aarhusianerne vænner sig til værket:

»Sagen kræver nøje overvejelse. 15 år er ikke nødvendigvis nok til, at aarhusianerne tager skulpturen til sig. Måske kræver værket mere tid for at komme til sin ret og falde til på torvet. Skulpturer kræver tid og levet liv omkring sig,« siger Katja Bjørn og fortsætter:

Har været til debat i 17 år: Rådmand vil have dette kunstværk væk – Aros siger nej tak Mange enten rosende eller hidsige ord er spyet over kunstværket "Torvenes Brøndsløjfe", mest kendt som "Vanddragen", siden det blev udvalgt i 2001. 17 år senere trives debatten i bedste velgående.

»Skulpturer er mærker i byrummet, og ”Vanddragen” er et mærke. Der er masser af skulpturer, vi lever med i Aarhus, som vi har vænnet os til, og som er med til at skabe vores byrum.«

Hun refererer bl.a. til statuen af Christian X, der står ved nabotorvet Bispetorv.

Råd til byråd

I den kommende tid vil teknikrådmanden bl.a. undersøge, hvad en flytning af værket vil koste. Men hvis Aarhus Kommunes Billedkunstudvalg skulle rådgive byrådet om det videre forløb med værket, lyder opfordringen:

»Det er på tide, ”Vanddragen” flyver væk«

»Byrådet skal tænke sig grundigt om og give tingene mere tid. Det er en stedsspecifik skulptur, og folket er tidligere blevet hørt. Den gør rigtig meget af det, en skulptur skal, og er meget interessant at have i byen. Det er kun godt, at vi som borgere løfter øjenbrynene af kunsten,« siger udvalgets formand Katja Bjørn.

»Hvis man fjerner "Vanddragen", kan man pludselig fjerne mange skulpturer, der står i vejen et eller andet sted,« siger hun.

Rådmand Bünyamin Simsek (V) kommenterer udvalgets udtalelser i en mail:

»Det vigtigste for mig er, at skulptur og kunst m.v. ikke begrænser vores torves udvikling, forskønnelse og aktiviteter,« skriver han.