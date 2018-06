Nyt kollegium på Godsbanen et skridt nærmere

Målet er indflytning i 2021, og et nyt kollegium på Godsbaneområdet kom mandag et skridt nærmere.

Magistraten i Aarhus Kommune har godkendt lokalplanforslaget for byggeriet, som vil bestå af en karré og et højhus med tilsammen 350 ungdoms- og kollegieboliger.

Godsbanekollegiet bliver bygget ud for svinget, hvor Søren Frichs Vej møder Carl Blochs Gade, og højhuset bliver 13 etager og vil arkitektonisk spille sammen med Åhusene på den anden side af vejen. Det grønne gårdrum i karréen vil blive det naturlige mødested for kollegiets beboere, og når vejret tillader det, kan tagterrasserne tages i brug. Parkering for kollegiets beboere bliver i fælles parkeringshuse på Godsbanearealerne.

I lejligheder med eget bad og køkken er det vores erfaring, at de studerende ikke snakker så meget sammen som på et gangkollegium med fælles køkken. Diana Jørgensen, adm. chef ved Kollegiekontoret i Aarhus

Kollegiekontoret opføres i samarbejde mellem Kollegiekontoret og Arbejdernes Andelsboligforening, og en del af kollegiet skal være et internationalt kollegium med 120-150 beboere.

»Vores del af kollegiet er det høje tårn, og det vil blive opbygget som et gangkollegium, hvor målet er, at vi kan få en ligelig fordeling af danske og internationale studerende. I lejligheder med eget bad og køkken er det vores erfaring, at de studerende ikke snakker så meget sammen som på et gangkollegium med fælles køkken, så vi tror, at et gangkollegium kan skabe grobund for et godt fællesskab mellem danske og internationale studerende,« siger Diana Jørgensen, adm. chef ved Kollegiekontoret i Aarhus.

Efter magistratens godkendelse venter en byrådsgodkendelse og derefter en høringsperiode, inden byggeriet kan sættes i gang, og målet er, at kollegiet kan være klar til indflytning i 2021.