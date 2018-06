Entreprenør udpeget til ombygning i Mølleparken

Debatindlæg

Et tilstrækkeligt antal af uddannede pædagoger i et gratis tilbud for alle, og hvor de positive intentioner fra dagtilbudslovens pædagogiske grundlag er omdrejningspunktet. Det vil sige værdier, der bygger på, at barnet har værdi i sig selv, og at der er tid og plads til at lære at danne relationer.