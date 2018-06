Med hjelm og panser 21 km gennem midtbyen

Kl. 10.10 – Rådhusparken

Hundredvis måske tusindvis har allerede krydset startlinjen på Frederiks Allé ved Rådhusparken. De fleste i stramtsiddende løbetøj, der viser kropsformer i alle slags. Ud af folkemængden dukker Jacob Lyby op, hovedpersonen i denne artikel. Det er svært ikke at opdage ham iført albuebeskyttere, benskinner, bukser med ekstra for i skridtet, hjelm og panser.

5 km, kl. 10.38 – Botanisk Have



JP Aarhus’ udsendte er sprunget på sin elcykel og er kommet Jacob Lyby forkøbet til Bestsellers Aarhus City Halvmarathons femkilometermærke i Botanisk Have.

»Det er varmere, end jeg havde håbet. Især mine handsker og min hjelm driller. De holder på varmen,« siger Jacob Lyby i løb og understreger, at han vil beholde al udstyret på frem til mållinjen præcis 16,097 km. længere fremme.

Halvmaraton Over 11.000 mennesker løb søndag halvmaraton gennem midtbyen. Løbet var arrangeret af Aarhus Motion. 43 pct. løb deres første halvmaraton. Den hurtigste tid på en time og seks minutter blev løbet af Thijs Nijhuis. Store dele af midtbyen var spærret i forbindelse med løbet.

Udstyret vejer ellers ca. fire kilo – i tør tilstand vel af mærke. Jacob Lyby er stillet op i byens største halvmaraton i fuld ishockeyudstyr minus stav og skøjter for at sætte fokus på sporten, som han mener har alt for lidt opmærksomhed i Aarhus.

»Isen i Aarhus Skøjtehal er en smule skæv. Banderne har ikke fleksibelt glas, der forhindrer hovedskader. I omklædningsrummet kan der mangle vandtryk eller varmt vand. Hele hallen emmer af at være gammel. Vi kan kun træne tirsdag kl. 22-23.30, fordi der ikke er andre tider,« forklarer han over telefonen et par dage før løbsstart søndag.

10 km, kl. 11.12 – Filmbyen



»Varmen er vanvittig, i forhold til hvad jeg regnede med,« råber en forpustet Jacob Lyby, da han passerer Filmbyen på Sydhavnsgade. De mere end 11.000 løbere til halvmaratonet er nok til, at der efter 10 km stadig bliver løbet tæt på den brede havnegade. Enkelte har trækninger i ansigtet. De kæmper. Få tager en gåpause, og nogle har smidt en del af tøjet og løber i bar overkrop.

Hovedet er mentalt klar til det sidste stræk, men min krop er så træt, og benskinnerne er så tunge. Jacob Lyby, som søndag løb halvmaraton iført ishockeyudstyr. Hovedet er mentalt klar til det sidste stræk, men min krop er så træt, og benskinnerne er så tunge.

Ikke Jacob Lyby. Han ligner stadig en malplaceret ishockeyspiller.

»Det er værst ved mine benskinner. Mine fødder føles 100 grader. Tøjet er virkelig tungt. Al det vand, jeg kaster over mig for at blive kølet ned, bliver suget ind i tøjet,« siger han.

Halvmaraton vil præge Aarhus med fest og afspærringer

Løberuten gik bl.a. gennem Latinerkvarteret og ned på havnen. Foto: Mikkel Berg

Jacob Lynge har kun dyrket ishockey i to sæsoner, og hans hold spiller i motionshockey-ligaen – landets laveste.

»Mit indtryk er, at aarhusianerne nærmest ikke aner, at ishockey findes i Aarhus. Så det her er mit eget lille opråb. Mine helte er bl..a Sirius-patruljen, som har løbet maraton med en slæde på slæb. Det er en fed måde at gøre opmærksom på sin sag,« har Jacob Lyby fortalt før løbstart.

15 km, kl. 11.45 – Tangkrogen



Jacob Lyby passerer 15 km-mærket på Kongevejen på vej mod stadion tæt Tangkrogen. Det lange hår under hjelmen klistrer til det svedige ansigt. Trætheden i Jacob Lybys krop får den til at hænge. Et mere slæbende udtryk er kommet over hans løb.

»Hovedet er mentalt klar til det sidste stræk, men min krop er så træt, og benskinnerne er så tunge,« forklarer han, da han løber forbi.

Over 11.000 deltag søndag i halvmaraton rundt i byen: Mikkel Berg

Flere løbere sprøjter drikkevandet fra depoterne på ruten ud over sig selv. En enkel tager sigte på Jacob Lyby og klemmer til om vandposen. Træerne på Kongevejen giver løberne tiltrængt skygge for solen, der er trådt mere frem mellem skyerne og giver temperaturer på omkring 20 grader.





21,097 km, kl. 12.27 – Rådhusparken



En kvinde hænger om skuldrene på to løbere, da de passerer målstregen. En ældre kvinde har blod i hovedet og bliver tilset af samaritter efter at være væltet. En mand har smerter og må med en spøjs gangart spadsere over målstregen, før han bliver grebet af de ventende samaritter. Men de fleste rækker armene i vejret i jubel eller bruger de sidste kræfter til en spurt hen over målstregen.

Jacob Lyby brøler.

Jacob Lyby brølede, da han løb over målstregen på Frederiks Allé ved Rådhusparken i tiden 2 timer og 17 minutter. Foto: Mikkel Berg

»Det er så fedt, at det kunne lade sig gøre. Benene gør ondt, men jeg har det okay. Mine lægmuskler fik simpelthen ikke nok ilt på grund af tapen, der holder mine benskinner fast,« siger han, mens han får hængt en medalje om halsen.

10 km løbefejring: "Gid alle løbeture involverede gourmet-depot og heppende folkemængde"

Jacob Lyby er overvældet over den opmærksomhed, han har skabt ved at løbe i ishockeyudstyr.



»Jeg har nok sagt Aarhus ishockey 30 gange på turen til folk. Løbere og tilskuere har givet vildt god respons,« siger han, inden han må smutte, fordi hans ishockeyvenner venter med champagne.