Trods masser af regn: Dystre udsigter for sankthansbålene

Selv om regnen er væltet ned over Østjylland i weekenden, er udsigterne fortsat yderst dystre, når det gælder sankthansbålene.

Jorden er stadig tør, og Østjyllands Brandvæsen har derfor ikke umiddelbart planer om at ophæve sit afbrændingsforbud, som blev indført i fredags og dermed spænder ben for sankthansbålene på lørdag i Aarhus, Odder, Samsø og Skanderborg kommuner.

»Vi aflyser ikke afbrændingsforbuddet lige nu,« siger Anders Rathcke, chef for operativ afdeling hos Østjyllands Brandvæsen.

»Vi aflyser ikke afbrændingsforbuddet lige nu,« siger Anders Rathcke, chef for operativ afdeling hos Østjyllands Brandvæsen.

Naturen er ikke gennemvædet af dette her.

Han kan ikke huske, hvornår der senest har været et afbrændingsforbud i Aarhus hen over sankthans.

Lørdag og søndag frem til kl. 14 faldt der 13,7 mm regn i Skanderborg, 10,4 mm i Aarhus, 6,9 mm på Samsø og 5,9 mm i Odder, oplyser DMI til JP Aarhus.

Anders Rathcke forstår godt, hvis nedbøren får østjyderne til at spekulere i, om forbuddet mon bliver ophævet.

»Selvfølgelig er der mange, der tænker det. Det er jo klart, at det har lavet en opbremsning i udtørringen, men naturen er ikke gennemvædet af dette her,« siger Anders Rathcke.

Brandvæsenet begrunder forbuddet med den langvarige tørke. Ifølge DMI har kombinationen af manglende regn og masser af sol og varme siden begyndelsen af maj gjort Danmark knastør. Således ligger det såkaldte tørkeindeks i det vestlige Danmark lige nu på 8-9 mod normalt 6-7 i begyndelsen af juni, oplyser klimatolog Mikael Scharling på dmi.dk.

For at nå ned på et normalt niveau var der ifølge DMI i fredags et jordvandsunderskud på 26 mm i Skanderborg, 27 mm i Aarhus, 31 mm i Odder og 35 mm på Samsø. Altså langt mere end weekendens regn. Og selv om der i løbet af ugen skulle komme yderligere nedbør, er det langt fra givet, at det er nok til at muliggøre sankthansbålene. Dels forsvinder de faldne vandmænger hurtigt igen, og dels er et fald i tørkeindekset ikke nødvendigvis tilstrækkeligt, forklarer Mikael Scharling.

»Mange planter med begrænsede rodsystemer er gået til i de senere uger. Død vegetation er knastør og brandbar nu, det er klart. Men det er den altså fortsat, selv når der er kommet regn,« siger han på dmi.dk, hvor han vurderer, at mange kommuner først kan træffe den endelige beslutning om bålene tæt op mod sankthans.

Sankthansbålet er brændt af i år

Ifølge Anders Rathcke vil Østjyllands Brandvæsen i de kommende dage tage bestik af situationen og løbende vurdere, om forbuddet skal ophæves:

»Den dag, vi mener, at der ikke er grundlag for et afbrændingsforbud, ophæver vi det, for vi er ikke ude efter at genere borgerne i Østjylland.«

Tænder østjyderne sankthansbål trods forbuddet, kan det straffes med en bøde.