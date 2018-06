Stribevis af sure smileys i Aarhus-basar: Café opbevarede fødevarer på toilet

15 virksomheder fik forskellige sanktioner, fordi de ikke overholdt fødevaremyndighedernes regler, og en enkelt virksomhed blev lukket på stedet pga. dårlig hygiejne.

Det var blot nogle af resultaterne efter en storstilet razzia mod Bazar Vest i Aarhus-bydelen Brabrand tilbage i januar.

Anholdelser og virksomhedslukning ved aktion i Bazar Vest

Siden har bl.a. Fødevarestyrelsen gennemført flere opfølgende besøg. Men det er ikke alle steder, man har haft held til at rette op på hygiejnen og håndteringen af fødevarer, skriver TV 2 Østjylland.

Således har bl.a. caféen Kaffe Nur siden da to gange fået bøder á 5.000 kr. og sure smileys. Det skyldes bl.a., at caféen har opbevaret fødevarer på et toilet.

»Fødevarer i form af diverse drikkevarer står opstablet ved siden af og oven på toilettet og håndvasken. Desuden opbevares potter og pander i lokalet sammen med rengøringsudstyr, sække med tomme flasker og dåser samt brugt papemballage,« lyder det bl.a. i den seneste kontrolrapport efter et besøg den 24. april.

Allerede ved et opfølgende besøg i februar blev problematikken med toilettet påpeget. Her lød beskeden til Fødevarestyrelsens udsendte, at toilet og vask ville blive fjernet til marts.

Over for Fødevarestyrelsen forklarede caféens ejer under det seneste besøg, hvor man altså kunne konstatere, at toilet og håndvask stadig var at finde, at der var tale om et tidligere personaletoilet, som ikke længere var i brug.

Men da der stadig er monteret vask og toilet, er lokalet ikke egnet til brug af opbevaring af fødevarer, slog styrelsen fast og kvitterede med en bøde.

Basarchef: Det er os, der tiltrækker

Også restauranten East African Restaurant i Bazar Vest har haft besøg fra Fødevaretyrelsen siden den storstilet aktion.

Ved den seneste kontrol i slutningen af marts blev det bl.a. konstateret, at det kniber med rengøringen.

»Alle overflader på køkkeninventaret er fedtede. Ren service og beskidt opvask står blandet mellem hinanden på køkkenbordet. Krydderibøtter, gryder og køkkenredskaber er ligeledes belagt med et fedtet lag og er klistrede,« lyder det i Fødevarestyrelsens kontrolrapport.

Med en bøde på i alt 10.000 kr. og en sur smiley har restauranten nu fået sure smileys de seneste tre gange, at Fødevarestyrelsen har været forbi.

East African Restaurant har lovet at få forholdene bragt i orden inden næste besøg.