Opgørelse: Klare fremskridt i Gellerupparken

Mens Aarhus Byråd for tiden diskuterer nedrivninger af blokke i Gellerup og Bispehaven, og hvordan der kan ske forbedringer i byens udsatte boligområder, viser det sig, at det ikke står så skidt til i disse områder som tidligere.



»Kategoriseringsmodellen for 2018 viser, at de almene boligområder i Aarhus Kommune generelt nærmer sig resten af Aarhus,« hedder det i et notat, som politikerne i kommunens magistrat behandlede for to uger siden.

Den såkaldte kategoriseringsmodel måler ud fra otte udvalgte indikatorer udviklingen i, hvor udsatte kommunens 38 almene boligområder er.

Måling i boligområder Aarhus Kommune og boligforeningerne i Aarhus har lavet et fælles system, BoSoc, til at monitorere de boligsociale forhold i byens 38 almene boligområder.

Der måles på otte parametre: tilknytning til arbejdsmarkedet, sundhed, ungdomskriminalitet, udsatte børn, lavindkomstfamilier, børns trivsel, ungdomsuddannelse og tryghed. Ud fra hver indikator får boligområdet point, og jo længere væk området ligger fra gennemsnittet i Aarhus, desto højere point får området. Pointene fra de otte indikatorer lægges sammen, og herefter inddeles områder i fire kategorier: særligt udsat område (røde), udsat område (orange), risikoområde (gule) og uden for risiko (grønne). I 2018 er der to røde områder, Gellerupparken/Toveshøj og Bispehaven, 10 orange områder, 19 gule områder og syv grønne områder. Gellerupparken/Toveshøj er gået fra 21 point i 2017 til 19 point. i 2018, og listen over udsatte boligområder toppes nu af Bispehaven, der ligger på 19 point. Kilde: Aarhus Kommune

Ud fra bl.a. tilknytning til arbejdsmarkedet, kriminalitet og tryghed får hver enkelt boligområde point og bliver ud fra den samlede score på de otte parametre inddelt i fire kategorier: særligt udsat område (røde), udsat område (orange), risikoområde (gule) og uden for risiko (grønne).

Gellerupparken/Toveshøj og Bispehaven ligger i den værste, røde, kategori og har gjort det i de seneste år. Men af notatet fremgår det, at der i Gellerupparken/Toveshøj fra 2017 til i år er sket forbedringer på samtlige parametre på nær ungdomskriminaliteten, der er status quo. Således toppes listen over de mest udsatte boligområder nu af Bispehaven, der i samme periode har oplevet en positiv udvikling på fem af de otte parametre.

Turbo på forvandlingen af ghettoer Byrådet forhandler sig i disse dage frem til en plan for de udsatte boligområder i Aarhus.

Opgørelsen viser, at fra 2016 og til 2018 er flere boligområder kommet i den grønne kategori, hvor der i år er syv mod tre i 2016. Der er færre orange og gule områder – 10 orange mod 12 i 2016 og 19 gule mod 21 i 2016.

»I et treårigt perspektiv er de almene boligområders gennemsnitlige udsathed faldet svagt,« står der i notatet.

Heri fastslås det dog, at de almene boligområder fortsat ligger et væsentligt stykke fra Aarhusgennemsnittet på centrale parametre som arbejdsmarkedstilknytning, sundhed, udsatte børn, lavindkomstfamilier, ungdomsuddannelse m.m.