Cityforening: Ja tak til mere videoovervågning

Mere videoovervågning på Banegårdspladsen og Åboulevarden er et stort ønske fra Aarhus City Forening.

Foreningen, som arbejder for at markedsføre Aarhus City som shopping- og oplevelsesby, mener, at videoovervågning har en præventiv effekt og samtidig er tryghedsskabende for byens borgere og gæster.

»Byen er ikke længere en provinsby, men en storby, som har tyveknægtenes opmærksomhed i højere grad end for år tilbage. Især af østeuropæisk karakter. Trick- og lommetyve er et problem ikke kun på Banegårdspladsen, men generelt, og det kræver ekstra opmærksomhed,« mener direktør Claus Bech, Aarhus City Forening.

Vi har længe ønsket mere overvågning og et mere synligt politi i Aarhus City. Claus Bech, direktør, Aarhus City Forening

Mandag skal magistraten i Aarhus Kommune mødes med Østjyllands Politi, som har sat netop øget videoovervågning på dagsordenen. Østjyllands Politi vil diskutere muligheden for, at politikredsen søger penge fra den bevilling på finansloven 2018, som er afsat til øget overvågning af frit tilgængelige steder. På baggrund af en analyse foretaget af politiets egen efterretnings- og analyseenhed skal parterne drøfte et forslag til placering af øget videoovervågning på Banegårdspladsen i Aarhus C.

Banegårdspladsen er ifølge politiet blandt de mest kriminalitetsbelastede områder i Østjyllands Politikreds, især i form af lomme- og tasketyverier samt uroskabende adfærd. Politidirektøren vil også diskutere øget videoovervågning på Åboulevarden i Aarhus, hvor den høje koncentration af diskoteker, barer og restauranter gør strækningen til »en af de mest kriminalitetsbelastede gader i politikredsen«, fremgår det af et brev til magistraten.



Først dialog

På finansloven er der afsat midler til indkøb af ca. 100 kameraer til opsætning i alle politikredsene. Ifølge chefpolitiinspektør Klaus Arboe Rasmussen, Østjyllands Politi, vil politiet i første omgang tale med de østjyske kommuner om, hvor det giver mening med videoovervågning. Østjyllands Politi har endnu ikke forholdt sig til, hvad der evt. er af videoovervågning på offentlige steder i Aarhus i forvejen.

»I første omgang har vi udpeget nogle steder, hvor øget videoovervågning måske vil give mening. Derefter arbejder vi videre med at undersøge, hvad der er af videoovervågning i forvejen, og hvor vi gerne vil udpege evt. nye kamerasteder,« siger Klaus Arboe Rasmussen.

Politiet vil diskutere videoovervågning

Politiet har gennem flere år haft videoovervågning på både Banegårdspladsen og Åboulevarden. Beslutningen om, hvor mange kameraer Østjyllands Politi vil søge om penge til, vil blive truffet af politiet senere på baggrund af en konkret politifaglig vurdering.

Aarhus City Forening har også et ønske om, at byrådet vedtager en ambition om, at Aarhus skal være Europas tryggeste by.

