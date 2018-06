Socialudvalg bakker op om handlingsplan

Børnenes trivsel på døgninstitutionen Dalgaarden i Højbjerg er løbende på dagsordenen, når medlemmerne af kommunens social- og beskæftigelsesudvalg mødes. Politikerne støtter de genopretningsplaner, som Aarhus Kommune har iværksat for at sikre institutionens overlevelse.

»Der er ingen tvivl om, at situationen på Dalgaarden kræver vores udelte opmærksomhed i udvalget. Derfor har vi også flere gange haft den på dagsordenen indtil nu, og jeg vil også fortsat tage den op i udvalget løbende. Det absolut vigtigste er børnenes trivsel og udvikling. De må ikke lide yderligere overlast. Derfor er det af stor betydning løbende at få en status netop på trivslen og selvfølgelig også på, hvordan genoprettelsesinitiativerne forløber. Begge dele følger vi nøje i udvalget,« fastslår formanden for udvalget, Liv Gro Jensen, i en skriftlig kommentar til JP Aarhus.

26 medarbejdere forlod Dalgaarden på 10 måneder

Vi kan ikke stå model til, at børn er blevet nedgjort og ydmyget på den måde. Anette Poulsen (S), formand for børne- og ungeudvalget

88 magtanvendelser, en medarbejder, der spyttede på børn, og konfliktoptrappende adfærd fra medarbejdernes side fik sidste sommer Socialtilsyn Midt til at varsle Dalgaarden lukket. To medlemmer af det tidligere socialudvalg i kommunen, Lene Horsbøl (V) og Aage Reis Nordentoft (S), anbefalede i december sidste år at afbryde al samarbejde med Dalgaarden. Samme overvejelse havde daværende socialrådmand Thomas Medom (SF) inden byrådsperioden udløb ved nytårstid, men for at skåne de udsatte børn på institutionen mest muligt, iværksatte Aarhus Kommune sidst i 2017 bl.a. en plan, som indsatte en midlertidig ledelse på institutionen, afskedigede problematiske medarbejdere og igangsatte en faglig og økonomisk udviklingsplan.

»Det, der sidste år foregik på Dalgaarden, må ikke ske. Selvom det er en svær gruppe, skal børnene håndteres efter de gældende regler. Så det har været chokerende læsning. Vi har fået en forsikring fra rådmanden om, at Dalgaarden med den nye ledelse er i god gænge. Vi vil selvfølgelig følge sagen tæt, og vi følger op igen umiddelbart efter sommerferien,« siger Venstres Gert Bjerregaard.

Socialdemokratiets Anette Poulsen er også tilfreds med den foreløbige indsats fra kommunens side, og hun vil også fortsat følge udviklingen tæt.

»Det er nødvendigt at følge fremadrettet. Som formand for tvangsfjernelsesudvalget ved jeg, at der er tale om sårbare unge, der skal behandles med respekt og faglighed. Vi kan ikke stå model til, at børn er blevet nedgjort og ydmyget på den måde,« siger Anette Poulsen.

Dalgaardens målgruppe er udsatte børn og unge i alderen 5 - 12 år på indskrivningstidspunktet. Målgruppen omfatter bl.a. omsorgssvigtede børn, krænkede børn, tilknytningsforstyrrelser og andre psykiatriske problemstillinger.