»Ret fin« eller »en torn i øjet« Aarhusianerne har delte meninger om ”Vanddragen”

En lille pige leger i vandet, der langsomt løber henover skulpturens sorte sten, mens en begejstret mor tager billeder. Længere henne sidder to mænd på skulpturens kant og hviler benene. Store Torv og torvets skulptur ”Vanddragen” er fuld af liv torsdag formiddag, hvor der igen er kommet liv i debatten om det omdiskuterede værk.

Teknikrådmand Bünyamin Simsek (V) vil have Elisabeth Toubros værk flyttet. Statens Kunstfond, der har finansieret 3,7 mio. kr. af skulpturen, vil ikke kræve tilbagebetaling, hvis kommunen flytter den. Men hvad mener aarhusianerne om den ”Vanddrage”, der har stået foran Aarhus Domkirke i 15 år?

Det giver ikke mening at flytte den. Brug ikke pengene på det. Jørn Østergaard, 63 år, Aarhus Det giver ikke mening at flytte den. Brug ikke pengene på det.

Malplaceret

Få meter fra skulpturen står indehaveren af butikken Shoe Chapter, Mark Sommerlund, og kigger ud på torvet.

»Det er en ongoing historie med den skulptur. Jeg synes, den er grim. Den passer ikke ind og står i skærende kontrast til resten af torvet,« siger han.



Mark Sommerlund, 32 år, Aarhus.

Et andet sted på torvet kan 65-årige Kirsten Rønnou også godt forstå debatten.

»”Vanddragen” er en torn i øjet og en øjebæ. Den passer ikke ind og er malplaceret. Den er helt misforstået,« lyder hendes holdning til værket, der vandt konkurrencen om at udsmykke Store Torv tilbage i 2001.

Kirsten Rønnou, 65 år, Aarhus.

En lind strøm af turistgrupper stopper op og fotograferer ivrigt både ”Vanddragen” og domkirken. Små børn løber over skulpturens rislende vand med halvvåde sandaler, og aarhusianerne strømmer ind og ud af torvets butikker, der netop har åbnet op for årets sommerudsalg.

En af dem, der har sat sig foran ”Vanddragen” er 30-årige Kim Louise Hansen, der er flyttet fra Aarhus til Norddjurs.

Kim Louise Hansen, 30 år, Norddjurs

»Jeg synes, den er ret fin, men den er bare i vejen for arrangementer på torvet og har en forkert placering. Den ødelægger domkirken. Værket passer generelt fint til Aarhus, men ikke til Store Torv. Jeg synes, man skal flytte den,« siger hun.

Hører til på torvet

Men ikke alle på torvet er negativt stemte over for skulpturen, da JP Aarhus møder dem. Gymnasieeleven, Jonas Højer, skyder genvej over torvet:

»Jeg synes egentlig, den er fin og passer fint ind. Jeg tænker ikke så meget over den, men går bare forbi. Det er fint, at den inddrager vand, og at alle kan bruge den,« siger han.

Jonas Højer, 17 år, Mørke

For 63-årige Jørn Østergaard er værket blevet en del af torvet:

»Jeg har vænnet mig til den med årene, og nu hvor den alligevel er her, er den okay. Den hører til her, og den er bestilt til pladsen,« siger han.

"Vanddragen"/"Torvenes Brøndsløjfe" Skulpturen har løbende skabt debat, siden den blev opført i 2003.



I 2005 ville et flertal i byrådet flytte værket. Flytningen ville koste 5-10 mio. kr., hvorfor det igen blev droppet i 2006. Nu vil teknikrådmand Bünyamin Simsek (V) undersøge, hvad en flytning vil koste i dag.



Statens Kunstfond har finansieret 3,7 mio. kr. af skulpturen, men kræver ingen erstatning i dag.



Værket er stedspecifikt, fordi kunstneren bag, Elisabeth Toubro, har lavet det specifikt til Store Torv.



Det er tidligere blevet beregnet, at en flytning af skulpturen ville koste 5-10 mio. kr. Men nu kræver Statens Kunstfond ikke erstatning, så den nuværende pris kan se anderledes ud i dag.

Havnen eller ud af byen

Aarhusianerne bliver næppe enige om værket, og der er også mange forskellige holdninger til, hvad torvet ellers bør indeholde, eller hvor skulpturen i givet fald bør flyttes hen.

Butiksindehaver Mark Sommerlund har et ønske:

»Jeg vil hellere have nogle sidemiljøer her. Hvis ”Vanddragen" skal flyttes, vil havnen være et godt bud,« mener han.

Kim Louise Hansen foreslår Aarhus Universitet som en alternativ placering til ”Vanddragen”, hvis den engang skal flyttes til et andet sted i Aarhus.

Jørn Østergaard har også klare ønsker til fremtidens Store Torv:

»Jeg vil gerne have, man gør Store Torv mere grøn, som vi tidligere har set det ske under festugen. Der burde være flere planter og bænke på torvet, og så ville jeg altså hellere have et springvand med musik og farver frem for ”Vanddragen”.«

Jørn Østergaard, 63 år, Aarhus

Men ikke alle, avisen møder denne formiddag, mener, at det 18 meter lange værk i stål og sort diabas bør blive i Aarhus:

Kunstfond kræver ikke erstatning for den omstridte "Vanddragen"

»Flyt det, få det væk og ud af byen. ”Vanddragen" skal flyttes til en helt anden by, og så må man kigge på at omdanne Store Torv,« siger Kirsten Rønnou.