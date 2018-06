Kunstfond kræver ikke erstatning for den omstridte "Vanddragen"

Det kan blive en dyr omgang, hvis "Vanddragen" skal flyttes, fordi skulpturens kunstner og Statens Kunstfond muligvis vil kræve kompensation. Sådan har det tidligere lydt i debatten om Store Torvs skulptur, men Statens Kunstfond, der har finansieret 3, 7 mio. kr. af skulpturen, oplyser nu, at den ikke vil kræve tilbagebetaling i dag:

»Statens Kunstfond vil ikke stille krav om erstatning, hvis skulpturen skal flyttes. Da værket var færdigt, overgik det til kommunen, der nu ejer værket,« siger Anette Østerby, der er enhedschef for Billedkunstenheden i Slots- og Kulturstyrelsen. Styrelsen er sekretariat for Statens Kunstfond.



Det sker, efter at rådmand for Teknik og Miljø, Bünyamin Simsek (V), nu vil have undersøgt mulighederne for at flytte skulpturen.

»Vi har ingen indsigelser. Kommunen må kontakte kunstneren Elisabeth Toubro. Der er ingen bindinger eller erstatningskrav fra vores side. Værket tilhører kommunen,« siger Anette Østerby.



Kunstnerens ophavsret

Kunstneren bag værket er beskyttet af ophavsretsloven, og det har betydning for kommunens muligheder, vurderer hun:

"Vanddragen"/"Torvenes Brøndsløjfe" I en konkurrence i 2001 valgte et udvalg med repræsentanter fra kunstfonden og Aarhus Kommune, at Elisabeth Toubros skulptur "Torvenes Brøndsløjfe" - i daglig tale "Vanddragen" - skulle udsmykke Store Torv.



Skulpturen blev opført i 2003 og er efterfølgende blevet genstand for stor debat.



I 2005 ville et flertal i byrådet flytte værket. Flytningen ville koste 5-10 mio. kr., hvorfor det igen blev droppet i 2006. Nu vil teknikrådmand Bünyamin Simsek (V) undersøge, hvad en flytning vil koste i dag.



Statens Kunstfond har finansieret 3,7 mio. kr. af skulpturen, men kræver ingen erstatning i dag.



»Ifølge loven om ophavsret må værket ikke ændres, så det er krænkende for ophavsmanden. Hvis det flyttes, skal det stadig være i overensstemmelse med, hvordan kunstneren oprindeligt har tænkt det. Det er et stedspecifikt værk og kan ikke bare flyttes, uden kunstneren har givet tilladelse,« siger hun.

Derfor er det også en sag mellem kommunen og kunstneren og ikke længere Statens Kunstfond, der i sin tid gav et tilskud på 3, 7 mio. kr. til værket:

»Det er nu Aarhus Kommune, der ejer og bestemmer over værket, så det er dens beslutning. Det er også kommunen, der har investeret i skulpturen i sin tid på lige fod med Statens Kunstfond,« siger hun.

Ifølge jurist for Billedkunstnernes forbund, Klaus Pedersen, er det ikke usædvanligt, at skulpturer flyttes rundt.

»Når man som kunstner har leveret en skulptur, er det ejerens, i dette tilfælde Aarhus Kommunes. Derfor vil det normalt juridisk stå kommunen frit for, hvad den vil med den. Ifølge ophavsretsloven må man ikke skæmme skulpturen ved f.eks. at dele den op og fjerne eller flytte dele af den, men man må gerne destruere den helt,« siger han.

Men der kan ligge særlige aftaler i de specifikke kontrakter, forklarer han:

»Der kan ligge nogle særlige forpligtelser i forhold til skulpturens levetid eller noget ophavsret i, hvor den ellers må placeres. Men det ser vi sjældent. Typisk vil man ikke lade den stå, hvis det kun er kunstneren, der blokerer. Ikke medmindre der ligger en helt klar aftale om det.«

Tvivl om erstatning

Byrådet har tidligere droppet at flytte værket, da det blev estimeret til at ville koste 5-10 mio. kr. Tilbage i 2009 var værket igen til debat. Her oplyste Vibeke Jakobsen, sekretariatschef fra Statens Kunstfond, til JP Aarhus, at det ikke var utænkeligt, at både Statens Kunstfond og kunstneren skulle have en kompensation ved en flytning.

»Kommunen har indgået en aftale med Statens Kunstfond og kunstneren om at få dette værk udført på Store Torv. Hvis kommunen som den ene af parterne ønsker at træde ud af aftalen, må den tale med de to øvrige parter og finde en løsning,« sagde Vibeke Jakobsen dengang til JP Aarhus.

Kunstneren, Elisabeth Toubro, ønsker ikke at kommentere sagen.