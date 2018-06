Region Midtjylland får hug for tvang i psykiatrien

Psykisk syge borgere kunne i 2014 glæde sig over, at Region Midtjylland sammen med landets øvrige regioner forpligtede sig til at reducere kraftigt i brugen af tvangsforanstaltninger i psykiatrien frem mod 2020. Men der er ikke megen grund til at glæde sig, viser Sundhedsstyrelsens årsopgørelse for 2017.

Tvangsmedicinering, fastholdelser og andre tvangsforanstaltninger er siden blevet hyppigere. Og som den eneste region i landet er antallet af bæltefikseringer i Region Midtjylland steget.

Regionsdirektør for Psykiatri og Social, Gert Pilgaard Christensen, henviser til sygeplejefaglig direktør Claus Graversen for en kommentar:



»Det er ikke tilfredsstillende. Vi kan se, at tallene kører op og ned. Men vi har fokus på tvang og har forsat en klar målsætning om at nedbringe brugen af bæltefikseringer.«

Finanslovsaftalen i 2014 Regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti blev i finanslovsaftalen 2014 enige om en målsætning for at reducere tvang i psykiatrien frem imod 2020. Antallet af patienter, der spændes fast med bælter og remme, skal halveres, samtidig med at der skal ske en reduktion i den samlede brug af tvang i psykiatrien For at indfri det tilførte aftalepartierne 50 millioner kroner årligt i nye driftsmidler og hævede samtidig anlægsloftet i 2014 med 100 millioner til forbedring af de fysiske rammer. Kilde: Sundheds- og Ældreministeriet

Rigtig skidt

Ved finanslovsaftalen i 2014 blev gennemsnittet for brugen af tvang i årene 2011-2013 angivet som pejlemærke for at måle udviklingen i regionerne. Frem til 2017 er antallet af voksne, som har oplevet en form for tvang i Region Midtjylland, steget med 80 til 1.233. I samme periode er antallet af tvangsmedicineringer steget med 164 til 1.683. Og i 2017 blev psykiatriske patienter fikseret med et bælte 1.813 gange – en stigning på 174 siden pejlemærkeårene, men et fald på 324 siden 2016.

I Sundhedsstyrelsens rapport står, at der i Region Midtjylland »ses en bekymrende stigning i brugen af fastholdelser, tvangsmedicinering og tvangsindlæggelser«.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V):



»Hvis man ser på Region Midtjylland, står det rigtig skidt til. Ser man specifikt på Risskov, er nogle af de tal, man ser der, katastrofale. Jeg har selv besøgt Psykiatrisk Hospital i Risskov, og det bekymrer mig rigtig meget, når jeg taler med medarbejderne der og med organisationer på området.«

Claus Graversen vil ikke kommentere ministerens udtalelse, men forklarer, at Region Midtjylland har givet psykiatrien et budgetløft på 25 mio. kr. i 2018, og at hovedparten af pengene vil gå til Psykiatrisk Hospital i Risskov.

Pårørendeorganisationen Bedre Psykiatri og Dansk Psykiatrisk Selskab undrer sig over og kritiserer omfanget af tvang i psykiatrien i Region Midtjylland.