Fisk kan igen boltre sig i Giber Å

Knap tre år efter et kraftigt skybrud ødelagde dæmningen på Hovstien ved Vilhelmsborg, kan Teknik og Miljø, Aarhus Kommune, klippe snoren til et nyanlagt område med Giber Å som det rislende midtpunkt.

Åens forløb er genskabt, så fiskene nu har mulighed for at bruge hele å-systemet.

»Giber Å har et naturligt kraftigt fald, og derfor har vi nu fået en unik å-dal, hvor der tidligere lå en kunstig sø. Det giver en anden naturoplevelse end tidligere – og så er det i øvrigt rigtig godt for vandmiljøet, « siger Henning Hermansen, biolog i Teknik og Miljø.

Hovstien på dæmningen er bevaret, og åen slynger sig nu under den i et 10 meter bredt tunnelrør, hvor der er også er blevet plads til en sti. I det hele taget er det rekreative tænkt ind i planerne for det nye område

»Der er et godt net af stier i området, og flere steder kan du krydse åen via træbroer. Mange steder har vi også sørget for, at, at det er til at komme rundt med fx barnevogne og kørestole,« siger Henning Hermansen.