Protest igen, igen: Vinbodega får hellested for udsatte lige udenfor vinduet

Debatten om placering af hellesteder for udsatte borgere fortsætter i Aarhus, og efter at protester fra bl. a. beboere i Ceresbyen tilsyneladende har afværget planer om at placere et hellested i den nærliggende Åparken, er turen nu kommet til Vester Allé 15 ved det tidligere Huset, der nu er Voxhall og Atlas.

Her ligger også vinbodegaen Pica Pica med grønt udeareal ud mod åen, og her foreslår kommunen nu, at der skal være et hellested til stor frustration for Malthe Emil Bøgh Olesen, medindehaver af Pica Pica:

»Vi har allerede skrevet vores opsigelse af lejemålet, som bliver indgivet, hvis kommunen beslutter at placere et hellested 10 meter væk fra vores dør. Det er efter vores mening et helt forkert sted, som er alt, alt for lille og vil give alt for mange konfrontationer. Vi mener, at Mølleparken eller Åparken er langt mere velegnede som hellesteder, for der er meget mere plads,« siger han.



Planen om at indrette et antal hellesteder blev vedtaget af byrådet sidste år, og målet er især at aflaste Klostertorv, som til tider har været hårdt belastet af mange udsatte.

På Sydhavnen er der indrettet et hellested, og kommunens forslag er nu, at der oprettes midlertidige hellesteder ved Ny Banegårdsgade 48 tæt ved rutebilstationen og ved Vester Allé 15. Heri er indskrevet en mulighed for at flytte hellestedet til Åparken, hvis det ikke fungerer.

Socialrådmand Kristian Würtz (S) er mest stemt for Vester Allé:

»Vi har brug for en placering af et hellested i den ende af midtbyen. Der har været tale om Åparken og Vester Allé, og vores udgangspunkt er Vester Allé,« siger rådmanden, der har følgende kommentar til Pica Picas protester:

»Jeg kan sagtens forstå bekymringen, for der kan opstå konfliktsituationer, men vi må prøve at være omhyggelige med indretningen og sørge for en god dialog med naboer og andre brugere af området. Vi ved fra andre byer og også fra Aarhus, at hellesteder kan fungere fornuftigt, så jeg håber, at det vil fungere bedre i praksis, end naboerne frygter,« siger rådmanden.



Hellesteder til udsatte: Flere partier vil se på alternativer til Åparken

Forslaget om de midlertidige hellesteder har været behandlet i byrådet og er på teknisk udvalgs dagsorden onsdag, hvorefter det skal tilbage til byrådet.



På længere sigt er der planer om hellesteder i Rådhusparken, som dog delvist er fredet, og på Godsbaneområdet, som ikke kan bruges i øjeblikket på grund af meget byggeri.