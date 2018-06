Arkæologi: 800 år gammel og (næsten) klar til kamp

Det er over 800 år siden, at han døde.

Man kan godt se det – han har vitterlig ikke meget kød på kroppen. Det har mus, larver og spyfluer taget sig af. Til gengæld er han stadig klædt godt på med alt, hvad en ægte rytterkriger havde brug for, dengang han kæmpede på den mongolske slette.

Lige nu ligger han – for man antager, at han er en mand – på et bord hos konservatorerne på Moesgaard Museum. Han bliver en af stjernerne på museets nye udstilling, ”På Djengis Khans stepper – Mongoliets nomader”. Det er en særudstilling om nomadeliv i Mongoliet, som er lavet i samarbejde med Nationalmuseet, hvor den skal vises bagefter. Udstillingen på Moesgaard Museum åbner den 19. juni.

Manden uden navn er løftet ud af sin kiste, en udhulet træstamme, foret med filt, og er lagt fladt ned så konservatorerne kan komme til at se nærmere på ham. Kisten er støvsuget for det utøj, der hører med så gammel en sag: »Det er ikke en del af genstanden, så de skal ikke bevares,« siger konservator Anna Tjellden.

Udstillingen om Djengis Khan og nomaderne i Mongoliet, der åbner tirsdag den 19. juni, er bygget op som en af deres telte, ger. Foto: Morten Lau-Nielsen

155 cm og fin i tøjet

Krigeren, der er 155 cm lang, er usædvanligt velbevaret, hans alder taget i betragtning. Man kan se, hvor fint hans tøj er syet, og hvordan de lange støvler, han har på, ligner dem, som nomaderne på de mongolske sletter har på den dag i dag. Han har fået pilekogger, bue, stigbøjler, træsaddel, en drikkeskål og en shamandukke i en læderpose med i kisten.

Rytterkrigeren er usædvanlig velbevaret, fordi han blev begravet højt oppe under en klippe i et tørt og koldt klima. Foto: Morten Lau-Nielsen

Buen i sig selv er et studium værd, og også den bliver nok scannet. Helle Strehle er sikker på, at enhver buebygger ville kunne nørde igennem ved at se, hvilket håndværk der ligger bag de buer, rytterkrigerne benyttede. Den er bygget, så man kan skyde med den fra hesteryg. Det var noget af det, der gjorde Djengis Khan og hans hær så frygtindgydende – og sejrrige. Det gjorde også noget ved fjendens indtryk af dem, at hver kriger som regel havde fem heste med, fortæller udstillingsleder Pauline Asingh.

”Djengis Khans stepper – Mongoliets nomader” Moesgaard Museums næste store særudstilling handler om Mongoliet, dets nomader og den legendariske hærleder Djengis Khan.



Med på udstillingen er en 800 år gammel mumificeret rytterkriger, som blev fundet i Mongoliet i 2016.



Udstillingen åbner den 19. juni.



Om han var en del af den berømte og berygtede hærchef og leder Djengis Khans tropper, som gennem effektiv krigsførelse i 1200-tallet skabte grundlaget for verdenshistoriens største rige, kan man ikke fastslå med sikkerhed, slet ikke nu, hvor der endnu ikke er lavet tilbundsgående undersøgelser af ham med scanner, kulstof 14-test og dna-prøver. Moesgaard Museum vil gerne lave dem, men skal først spørge det historiske og arkæologiske institut på Ulaanbaatar Universitet i Mongoliet.

Usædvanlig velbevaret

Det er konservator Helle Strehle, der har været i Mongoliet for at hente en række andre genstande hjem til Moesgaard Museum. Hun blev spurgt, om hun ville låne mumien med hjem. Der er fundet nogle stykker af dem på de kanter, især dem, der er begravet på høje, kolde og tørre steder, så de går ikke i koma over hvert fund. Denne blev fundet af nogle folk, der var ude at lede efter urter. At han er så velbevaret og stadig har alle sine våben og sit rideudstyr, skyldes, at han var begravet højt oppe under en klippe, og at graven derefter var dynget til med sten.

Anna Tjellden laver undersøgelser i rytterkrigerens kiste. Foto: Morten Lau-Nielsen

»De kom svingende med ham i en pose,« smiler Helle Strehle, der, da hun fik ansvaret for ham, gik anderledes musealt til værks. Han blev pakket ned efter alle kunstens regler, endda med en føler, så man hele tiden kunne registrere, om kassen fik stød under rejsen. Med ham fulgte en række andre genstande fra Djengis Khans tid i 1200-tallet, som også skal udstilles.

Udstillingen er desuden bygget op om mange genstande, som danske ekspeditioner har hjembragt gennem tiden, bl.a. de ekspeditioner, som den danske ekspeditionsleder Henning Haslund-Christensen gennemførte i 1930’erne.