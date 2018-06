Rektor til Aarhus Kommune: Stil større krav til arkitekturen

»Jeg ville ønske, at der var nogle større fælles arkitektoniske og bymæssige ambitioner fra byens side.«

Sådan lyder kritikken fra Torben Nielsen, rektor for Arkitektskolen Aarhus, i et interview med JP Aarhus. Rektoren vakte for nylig opsigt med et forslag om at rive Navitas-bygningen på Aarhus Havn ned, fordi den efter rektorens mening er en regulær arkitektonisk fejl.

I interviewet uddyber rektoren sin kritik af Navitas og kommenterer også arkitekturen i nybyggerier i Aarhus generelt, og han opfordrer Aarhus Kommune til at stille langt større krav til bygherrerne:

Et Navitas-byggeri ville ikke kunne slippe igennem i dag. Stephen Willacy, stadsarkitekt i Aarhus Kommune. Et Navitas-byggeri ville ikke kunne slippe igennem i dag.

»Det kræver stærke arkitektfaglige kompetencer, og det er måske ikke det, der præger forvaltningen i Aarhus. Vi har stadsarkitekten, javel, men han er ene mand uden en stab og formel magt. Byrådet skal give stadsarkitekten de ressourcer og den magt, så han og hans stab kan stille langt større krav,« siger Torben Nielsen.

Den kritik er stadsarkitekt Stephen Willacy uenig i:



»Det er korrekt, at jeg er ene mand på stadsarkitektens kontor, men jeg samarbejder med en lang række arkitekter i både planafdeling og byggeri. Det foregår i en åben dialog, som jeg også har med politikerne, og det er efter min mening en langt mere moderne model end en gammeldags magt-model,« siger han, der dog også er kritisk over for Navitas:

»Jeg er enig i, at Navitas er blevet et alt for lukket byggeri, når man ser på både stueetagen og facaderne. Projektet blev godkendt før min tid som stadsarkitekt, og jeg kan ikke redegøre for, hvorfor det gik sådan, men siden har vi indført en række nye processer, og som kommune stiller vi i dag langt større krav til nye byggerier, så et Navitas-byggeri ville ikke kunne slippe igennem i dag,« siger han og uddyber:

»Vi stiller i dag større krav vedrørende f. eks. arkitektur, bebyggelsesprocent og grønne områder, ligesom vi beder bygherrerne redegøre for, hvad de giver tilbage til byen i deres byggeprojekter. Vi forsøger også i højere grad at engagere beboere i områderne i projekterne,« siger han.

Rektor for Arkitektskolen: »Det handler jo ikke om grimt eller smukt« 10 spørgsmål til Torben Nielsen, rektoren for Arkitektskolen Aarhus, der for nylig vakte opsigt med et forslag om at rive Navitas ned.

Som gode eksempler på nyudviklede områder nævner han bl. a. Godsbaneområdet, området for det tidligere Amtssygehus, kommunehospitalsgrunden, Katrinebjerg-området og et nyt brokvarter ved Søren Frichs Vej.