Ugen i Østjylland

Tirsdag den 19. juni



Moesgaard Museum åbner en ny international særudstilling, som præsenterer publikum for historien om Djengis Khan og nomaderne på de mongolske stepper. De mongolske nomader prægede i mere end tusind år kontakten mellem øst og vest både gennem krigeriske ekspansioner og gennem kontrol med handelsveje over stepper og på tværs af ørkenområder. Udstillingen viser indlån fra udlandet blandt andet genstande fra Djengis Khans tid og mange genstande, som danske ekspeditioner har hjembragt gennem tiden.

Kaj Rohde Andersen, direktør, ANCO Træ A/S, Højbjerg, fylder 70 år.

Onsdag den 20. juni

Aarhus Kommunes byråd mødes i dag. Byrådsmødet finder sted på Aarhus Rådhus. Mødet er det sidste inden sommerferien. Næste møde er den 22. august.

Byrådsmøde i Syddjurs Kommune.

Bjarne Svensson, produktionschef, Risskov, fylder 70 år.

Torsdag den 21. juni





Den Verdensberømt kapsejlads Volvo Ocean Race sejler i dag forbi Aarhus havn som en del af ruten på den sidste etape fra Göteborg til Haag. Bådene kommer til at sejle ind i havnen i Aarhus, men stopper altså ikke.

Ole Jørgensen, billedkunstner, forfatter, Rønde, fylder 75 år.



Søren Krogsgaard Dahl, radio- og tv-vært, komponist, pianist, instruktør, forfatter, Aarhus V, fylder 60 år.

Fredag den 22. juni

Kommunalbestyrelsen i Norddjurs Kommune holder temabyrådsmøde om budget.

Fed Fredag i Tivoli Friheden med The Mind of 99.

Lørdag den 23. juni

I dag er det sankthansaften, og det betyder, at der skal tændes bål og futtes hekse af. Det er en gammel og kristen tradition for at mindes Johannes Døberen, der har fødselsdag 24. juni. I nordisk tradition fejres højtider ofte aftenen før, og derfor fejres Sankt Hans 23. juni. Tidligere troede man, at midsommernatten var fyldt med magiske naturkræfter, som kunne være både onde og gode. Formålet med sankthansbålet var oprindeligt at jage det onde væk. På grund af flere kommuners afbrændingsforbud vil flere bål være aflyst.

I Den Gamle By er der håndværks- og havedage i dag og i morgen.

Vagn Jørgensen, fhv. teknisk direktør, Hornslet, fylder 80 år.