Moesgaard Museum har stabiliseret besøgstallet

2017-årsrapporten viser et plus i økonomien for Moesgaard Museum med et overskud på 1,2 mio. kr., og 2017 blev tilsyneladende også året, da besøgstallet blev stabiliseret.

I 2016 havde Moesgard Museum samlet 434.000 gæster, og i 2017 nåede museet et næsten tilsvarende tal med 424.000 gæster ifølge årsregnskabet.

»Vores mål er at få stabiliseret besøgstallet, og i øjeblikket er vores vurdering, at vores normale leje formentlig vil ligge omkring 400.000 gæster årligt. Det mål var vi foran i første kvartal af året, mens den seneste tids meget varme vejr har gjort, at vi har haft lidt færre gæster end forventet,« siger Mads Kähler Holst, direktør for Moesgaard Museum, og fortsætter:

»Den store besøgsmæssige periode for os er altid sommerferien, og museumsmæssigt håber vi, at vejret ikke bliver alt for varmt. I øjeblikket er der masser af mennesker i Moesgaard-området, men mange foretrækker at være uden for,« siger han.

Museumsmæssigt håber vi, at vejret ikke bliver alt for varmt. Mads Kähler Holst, direktør for Moesgaard Museum Museumsmæssigt håber vi, at vejret ikke bliver alt for varmt.

Besøgstallene er dog fortsat et stykke under de 500.000 gæster, som kiggede ind i åbningsåret 2015 for det nybyggede Moesgaard. Museet har siden arbejdet på at få stabiliseret økonomien og finde det rette leje for antal gæster. I 2016 kom museets således ud med et underskud på 10,4 mio. kr. og måtte igennem en sparerunde.

Faldet i besøgstal siden 2015 var ventet som omtalt i en artikel i JP Aarhus i december 2017. Dengang forventede direktøren et besøgstal på 320.000-360.000 gæster for Moesgaard Museum alene uden de tilknyttede museer, og han oplyste, at museet fortsat vurderede på, hvor det naturlige besøgstal kommer til at ligge.

Besøgstallet daler på Moesgaard Museum

Nu er det så vurderingen, at tallet skal ligge omkring 400.000 gæster årligt omfattende Moesgaard Museum, Vikingemuseet i Aarhus og museerne i Odder og på Samsø, som er blevet en del af museets organisation. Midlet til at nå det mål er en kombination af to ting, siger Mads Kähler Holst:

»Vores strategi fremefter er fortsat at have de store udstillinger og så udbygge vores aktiviteter mest muligt,« siger direktøren.

Moesgaard Museums årsregnskab for 2017 viser som nævnt et overskud på 1,2 mio kr. Museets budget er på ca. 145 mio. kr., hvoraf 35 mio. kr. kommer fra stats- og kommunalt tilskud og 25 mio. kr. fra entréindtægter, mens de øvrige indtægter bl. a. er salg i café og butik, fondstilskud og myndighedsopgaver.