Northside: Måske mere dansk musik på programmet

Overordnet set er der ingen tvivl dagen derpå hos John Fogde, talsmand for Northside – 2018-udgaven af Northside blev en absolut god én af slagsen.



»Vi er bare superglade for, at folk fik tre meget gode dage i Ådalen uden nævneværdige problemer med køer, dankortkoks og hvad der ellers kan være. Vi er også glade for, at folk tog så godt imod vores udvidelse af Sideshow-området, og at de generelt tog godt imod musikken og var klar på festerne med Dizzy Mizz Lizzy og Nik & Jay,« siger han.

Musikalsk vil festivalen gå i tænkeboks frem til næste år for at overveje, om der igen skal være plads til flere danske navne. I 2017 var der 18 navne, mens antallet i år var skruet ned til otte navne, og det kan have været medvirkende til, at der ikke blev udsolgt i år.

»Det er en balancegang, for vi ved, at et dansk publikum bare relaterer tættere til dansk musik, og selv om der var mange til koncerter med Beck, The National og Bjørk, så er der bare endnu flere samlet, når vi sætter navne som Dizzy Mizz Lizzy og Nik & Jay på, så det handler om at have det rette miks. Det vil vi overveje i forhold til næste år, men hvis vi igen skal have flere danske navne på, er det vigtigt for os, at det bliver navne, der passer til Northside,« siger John Fogde.

I forhold til rammerne har der i år været kritik af for meget skrald på pladsen, og det skal der også kigges på til næste år, siger John Fogde:

»Det var første år med en ny pantordning. I dagtimerne gik det okay med at få samlet ind, men ved koncerterne efter solnedgang var der mere plastic, end der plejer at være, og det skal vi have evalueret på,« siger han.

Det samme gælder torsdag som ny spilledag, og her vil festivalen hen over sommeren vurdere med sig selv, sit publikum og kommunen, om der også skal spilles torsdag til lørdag næste år. Foreløbig har Northside blot meldt ud, at der er festival i 2. weekend i juni 2019.