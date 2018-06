Torsdag gav syv naboklager over Northside

Første spilledag for Northside gav syv klager fra beboere i Aarhus, oplyser Anders Maltha Rasmussen, afdelingschef ved Teknik og Miljø i Aarhus Kommune:

»Vores status fredag middag er, at vi har modtaget syv klager, og de handler om for høj musik og for sent sluttidspunkt. Sidste år fik vi i alt otte klager i løbet af hele festivalen, og det er helt forventeligt, at nogle vil opleve gener, når der afvikles et så stort arrangement,« siger han.

Anders Maltha Rasmussen oplyser desuden, at festivalen torsdag holdt sig inden for de fastsatte lydgrænser.

Vi har haft overraskende få gæster, som havde problemer med varmen. John Fogde, talsmand for Northside.

»Vi har fredag modtaget dokumentation fra Northside på, at de aftalte lydgrænser er blevet overholdt hele torsdagen. Når lydniveauet kan opleves meget forskelligt i byen, skyldes det alene de vejrmæssige forhold,« siger han.

Hertil siger John Fogde, talsmand for Northside:

»Vi ved, at der er et højt lydniveau rundt i byen og mange, som kan føle sig generet, men vi har en tilladelse med fastsatte lydgrænser, og dem holder vi os inden for. Det er selvfølgelig beklageligt, når folk føler sig generet af festivalen, og fredag er en arbejdsdag for mange mennesker. Til gengæld er der så ikke festival om søndagen i år,« siger han.

Vejret på Northside 2018 er det varmeste i festivalens historie, men foreløbig har samaritterne ikke haft mere arbejde i år end tidligere:

»Vi har haft overraskende få gæster, som havde problemer med varmen, og årsagen er formentlig, at folk har vænnet sig til varmen gennem de seneste uger og husker at drikke masser af vand og passe på sig selv,« siger John Fogde.

Derudover oplyser han, at der i løbet af torsdag aften var en enkelt episode med optræk til slagsmål, som dog blev stoppet hurtigt, og så måtte et par gæster sendes hjem, fordi de var blevet for berusede.