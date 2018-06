Skal Beder-Bering-Vejen flyttes? Måske, mener et byrådsflertal.

Siden 2016 har placeringen af den kommende gennemfartsvej Bering-Beder-Vejen fra Aarhus Syd til E45 ligget fast.

Men et flertal i byrådet vil nu se på den aftalte linjeføring igen. Det er Enhedslisten, som havde sat et punkt om en alternativ linjeføring i området ved Ingerslevvej og Enslev marker på dagsordenen for onsdagens byrådsmøde.

Ifølge partiet vil en omlægning af den aftalte vejlinje give mindre støj til fem ejendomme, mens en enkelt ejendom vil blive belastet med lidt højere støj i omegnen af en eller to dB, fremgår det af forslaget. Samtidig vil en flytning af vejen betyde, at to totalekspropriationer kan undgås. Omlægningen vil betyde, at kommunen kan spare i omegnen af 15 mio. kr., fremgår det.

»Vi er godt klar over, at der er en aftalt linjeføring og et budgetforlig, men det handler om at få truffet den rigtige beslutning,« sagde Enhedslistens Keld Hvalsø under byrådsdebatten med henvisning til, at et byrådsflertal i et tidligere budgetforlig har fastslået at færdiggøre Bering-Beder-Vejen i 2022.

Men hvis linjeføringen skal laves om kommer den aftale til at knibe, mente teknikrådmand Bünyamin Simsek (V), som ikke er indstillet på at forlænge tidsplanen.

»Hvis linjeføringen skal laves om, så vil det have konsekvenser for budgetforliget. Det vil også skabe stor usikkerhed, og det vil betyde, at tidsplanen skrider med godt og vel et år,« sagde Bünyamin Simsek.



Behandles i udvalg

Sagen skal nu drøftes i teknisk udvalg, men Socialdemokratiet fastslog på byrådsmødet, at partiet er positivt indstillet over for forslaget.

»Det handler om, at der er udlagt en korridor til dette vejforlæg. Og dette forslag er inden for denne korridor. Derfor er der perspektiv i at tage forslaget op i udvalget igen. Hvis vi så kunne lave en besparelse på 15 mio. kr., så er det heller ikke så tosset,« sagde Ango Winther (S), som fik opbakning fra Liberal Alliance.

SF i i byrådet vil også gerne se på sagen igen i teknisk udvalg. Men byrådsmedlem Jan Ravn Christensen fastslog, at indstillingen er kompliceret.

»Vi er ved at skabe usikkerhed igen for nogle mennesker, som havde brug for at få sikkerhed . Det er svært, og omvendt er det svært at sige nej til en løsning, som kan spare millioner. Det handler også om værdighed for byrådet. Jeg er med på, at det skal i teknisk udvalg, men der skal også komme en hurtig afklaring her fra,« sagde Jan Ravn Christensen.

Ifølge forslaget fra Enhedslisten skal besparelsen på ca. 15 mio kr. ved en eventuel ændring af den aftalte linjeføring bruges til en cykelsti mellem Solbjerg og Tranbjerg

Aarhus Byråd fastlagde i 2016, at Bering-Beder-Vejen skal placeres på den såkaldt nordligste linjeføring - lige syd for Tranbjerg og Mårslet. Vejen skal fuldende den tredje ringforbindelse rundt om Aarhus sammen med E45 og Djurslandsmotorvejen og aflaste en række små veje i sydbyen, hvor den også skal give en god forbindelse mellem nuværende og fremtidige byområder, f.eks. Tranbjerg, Mårslet, Kolt og Beder-Malling. Sidste år afsatte partierne bag budgetforliget 470 mio. kr. til anlæggelsen af den nye omfartsvej over fire år.