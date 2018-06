City Vest evakueret - politiet undersøger »mistænkeligt forhold«

Østjyllands Politi modtog ved 15.45-tiden en anmeldelse om et »mistænkeligt forhold« i indkøbscenteret City Vest på Gudrunsvej i Brabrand.

Det oplyser politikredsen i en pressemeddelelse.

Anmeldelsen førte til, at man valgte at evakuere centeret for at undersøge sagen nærmere.

Politiet arbejder i øjeblikket på stedet, og området er i den forbindelse blevet spærret af.

»Borgere i området bedes respektere afspærringen og følge politiets anvisninger på stedet,« lyder det fra Østjyllands Politi i pressemeddelelsen.

Det er endnu uvist, hvilket »mitænkeligt forhold«, der er tale om.

Politikredsen ønsker på nuværende tidspunkt ikke at oplyse yderligere om sagen.