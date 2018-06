Mandag den 11. juni

Sommerudsalget begynder i Aarhus.

Tirsdag den 12. juni

Kurt V. Andersen, valgmenighedspræst, Tilst, fylder 70 år.

Torben Balmer, adm. direktør, Egå, fylder 50 år.

Onsdag den 13. juni

Anføreren på det danske kvindelandshold, Nadia Nadim, udgiver i dag en selv-biografi. Bogen er skrevet i samarbejde med Miriam Zesler. Bogen handler om Nadia Nadims opvækst i Afghanistan før hun flygtede med sin mor til Danmark.

Den britiske crooner Bryan Ferry spiller i dag den første af tre koncerter i Danmark. Han er kendt for blandt andet sange som "Avalon", "Slave to Love" og "Don't Stop the Dance". I dag og på fredag spiller Bryan Ferry i Musikhuset Aarhus.

Jens Bjørn, fhv. familie- og kulturchef, Hørning, fylder 80 år.

Johnny Laursen, prodekan, Aarhus, fylder 60 år.

Torsdag den 14. juni

Aarhus kommer de næste 10 dage til at summe af dansk og international litteratur, når byens nye internationale litteraturfestival, LiteratureXchange, løber af stablen fren til den 24. juni. Festivalen vil foregå i hele byen på cafeer, på tage og på kulturinstitutioner som Dokk1, Godsbanen, Aros og midtbyens kirker. Programmet kommer til at bestå af cirka 100 arrangementer med alt fra litteratur ved vandkanten til tematiske litteraturmiddage foruden traditionelle oplæsninger og debatter.

I aften ender muslimernes fastemåned, ramadanen, og det skal fejres med en fest, nemlig eid al-fitr. Ifølge den gregorianske kalender, som vi bruger i Danmark, er det officielt først eid 15. juni, men helligdagen begynder ifølge den muslimske kalender ved solnedgang den foregående dag.

Krydstogtsskibet Costa Favolosa anløber Aarhus Havn kl. 9 og sejler igen 18.30

Fredag den 15. juni

Krydstogtsskibet Serenade of the Seas kommer til Aarhus kl. 6 og stævner ud kl. 18.30.

Krydstogtsskibet Seabourn Quest anløber Aarhus kl. 8 med afgang kl. 18.



Krydstogtsskibet Aidaaura kommer til Aarhus kl. 8 og sejler igen kl. 18.

Fed Fredag i Tivoli Friheden med Carpark North.

Lørdag den 16. juni

Den Jyske Opera og Aarhus Symfoniorkester præsenterer Opera i parken, en udendørs operakoncert med kendte klassikere og mesterværker fra den kommende operasæson i Skanseparken.

DGI og krocketforeninger holder i dag for første gang Krocketsportens Dag. Omkring 45 krocketforeninger hele landet over åbner dørene.

Sten Arnum, journalist, Beder, fylder 70 år.