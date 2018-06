Teater: Røverhistorier og andre anekdoter fra et langt og levet liv

Sådan er det, når et menneske skal fortælle om et langt liv: Der er nogle røverhistorier fra det virkelige liv, nogle anekdoter, bekendelser og masser af beretninger om stort og småt til hverdag og fest.



Det hele er med, når Aarhus Teater nu er rykket ind på Lokalcenter Møllestien i Aarhus for at spille forestillingen ”Anekdoter”. Det er en forestilling, der er ment til at knytte bånd mellem generationer og bringe forgangne tider og skjulte erindringer frem som en slags montagefortælling med både sange, fortællinger og dialoger.

Derfor har tredjeårsstuderende fra Den Danske Scenekunstskole, Aarhus, interviewet 15 af brugerne på lokalcenteret om deres liv og giver nu med instruktøren Sargun Oshana i spidsen et bud på, hvordan dette levede liv kan blive til teater.

»De har mødtes i en spændvidde af alder og kunne tale med hinanden om næsten alt,« siger han, der er husinstruktør på teatret.

For mig, der skal stå at spille den, er det enormt rørende og også et stort ansvar. Clara Ellegaard, skuespiller For mig, der skal stå at spille den, er det enormt rørende og også et stort ansvar.

Scenen er gulvet i en af lokalcentrets lokaler, og publikum sidder ved bordene og får serveret kaffe og kage, inden forestillingen begynder.



Det er ikke fordi, Aarhus Teater er gang med så stor en indvendig ombygning, at det i de næste måneder er lukket, men fordi teatret med projektet ”Udflugten” finder nye scener ude i byen. Det har været i en bybus, på havnen og på GBar i Skolegade - og er nu på lokalcentret. I august henlægges scenen til Tivoli Friheden.

Kom bare på besøg

På Møllestien vil man netop gerne have, at mange flere kommer ind forbi en af cafeerne for at sætte sig med en kop kaffe eller købe noget at spise. Det er en af skuespillereleverne, Clara Ellegaard, begyndt på, fortæller hun:

»Det er sjovt, at man sådan kan mødes her, unge som gamle. Ligesom alle andre steder er der også her en masse søde mennesker. Jeg vil gerne vise dette lille paradis frem.«

”Anekdoter - Livshistorier fra Møllestien" Forestillingen handler om livshistorier, fortalt af nogle af dem, der kommer på Lokalcenter Møllestien.



Det er skuespillerelever, der har indsamlet historierne, og også dem der nu fortolker dem og spiller dem ”tilbage” til publikum og de ældre selv .



Iscenesættelse: Sargun Oshana



Medvirkende: Alexander Krumhausen, Arian Kashef, Maria Cordsen, Clara Ellegaard, Johannes Zois, Rasmus Skaarup og Sarah Francesca Brænne (alle tredjeårsstuderende ved Den Danske Scenekunstskole, Aarhus).



”Anekdoter” spiller på Møllestien den 12.-23. juni. En billet koster 60 kr. inkl. kaffe og kage.



Den 24-årige skuespillerelev sidder sammen med den 81-årige Renate Rohde, som er en af dem, der har fortalt sin historie til de unge. En historie om at være tysk, født på Borneo lige før Anden Verdenskrig.

»Da krigen brød ud, blev vi interneret i en lejr i Japan. Det var ikke rart – vi var tre børn, men min bror døde, lige inden vi blev sendt af sted. Det var hårdt for min mor, for min far blev sendt til en anden lejr. Vi kom først hjem til Tyskland i 1947,« fortæller hun.

»I Tyskland boede vi hos min mormors søster, for hun havde en stor lejlighed. Der boede vi alle i ni år, før vi selv fik en lejlighed.«

Renate Rohde på 81 er en af dem, der har fortalt sin livshistorie, så den kunne være med i Aarhus Teaters nye forestilling, "Anekdoter". Foto: Tanja Carstens Lund

»Man følger jo med, ikke?«

Renate Rohde har i det hele taget været på farten i det meste af sit liv.



»Jeg blev forelsket i en dansker i Tyskland - jeg mødte ham hos min klaverlærerinde, der var hans mor. Vi blev gift i 1961 og flyttede i 1968 til Danmark. Det var jeg ikke glad for. Mine børn gik i en god skole og havde god musikundervisning. Men man følger jo med, ikke?« fortæller hun.

»Vi flyttede rundt efter hans job – Randers, Holstebro, Viborg. I 1976 blev jeg skilt, og derefter boede jeg tre år i Tyskland, indtil jeg kom til Aarhus. Jeg er skrædderuddannet, men da jeg blev alene med mine fire børn, tog jeg en uddannelse som sygehjælper og arbejdede i 12 år på Viborg Sygehus. Jeg måtte jo tjene nogle penge, så jeg kunne forsørge dem.«

En af dem er der mange, der kender, smiler hun:

»Jens Rohde. Jeg håber, at han bliver valgt ind i Folketinget for De Radikale. Jeg var Venstre før, men også der følger man jo med.«

Clara Ellegaard kender det godt, det med navnet. Hendes far er skuespilleren Niels Ellegaard, der tidligere var på Aarhus Teater. Men hun er nu mest optaget af den tillidserklæring, der ligger i, at de 15 ældre har fortalt deres livshistorie.

»Det er det specielle ved denne forestilling. Vi kender ikke hinanden privat, så det er stort, at en som dig, Renate, viser den tillid at fortælle os din historie, så den kan være med i vores iscenesættelse. For mig, der skal stå at spille den, er det enormt rørende og også et stort ansvar,« siger hun.

Nye forestillinger kommer til Aarhus Teater: Nyrenoveret scene åbnes med et familiebrag svøbt i fantasymystik Det nye katalog for Aarhus Teaters forestillinger i 2018 og 2019, som begynder i august, er ude. Programmet byder på både mystiske væsner, blodige opgør og alternativ publikumsinddragelse.

Også instruktøren, Sargun Oshana, er stærkt optaget de ældre menneskers historie.

»Det er spændende og inspirerende at høre om den visdom, livserfaring og historie, de har. Vi bærer jo alle på en fortælling om, hvor man kommer fra. Her har de bl.a. fortalt om at leve under Anden Verdenskrig og i tiden derefter, men også om kærlighed, ny teknologi, og hvad der ellers hører til livet,« siger han.

»Det er teatrets grundessens: Vi skaber et portræt af mennesker og har her på Møllestien sat os på to generationer. Nu kan de unge give noget tilbage til de ældre, der har valgt at dele deres historier med os, og til alle de andre publikummer.«