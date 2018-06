Aarhus har fået ny bogmesse

BogGods er en ny aarhusiansk bogmesse, der afholdes på Godsbanen den kommende weekend.

Messen har fokus på den gode litteratur og det gode boghåndværk, og 50 forlag er specielt udvalgt til at deltage af Allan Lillelund Andersen, indehaver af Forlaget Silkefyret og en af arrangørerne bag BogGods.

»Vi har sat skarpt på kvalitet i indhold og håndværk. Og det er primært små forlag, der er inviteret, udvalgt efter de bøger, de udgiver. Nogle har da været skuffede over ikke at være inviteret, men bøgerne skal have den særlige håndværkskvalitet, som vi søger. Næste år bliver udvælgelsen endnu mere skarp,« siger Allan Lillelund Andersen.

De små forlag er med til at sikre et mere mangfoldigt udbud af litteratur.

»De små forlag udgiver litteratur, som de store ikke har spottet eller ikke byder ind på, f.eks. glemte klassikere og litteratur fra lande, der ellers ikke bliver udgivet meget fra. De små forlag tager chancer, som man ikke nødvendigvis ser de store gøre,« siger Allan Lillelund Andersen.

Hans eget forlag er ved at få oversat en tjekkisk roman og en russisk novellesamling.

Skiller sig ud

»Det er stærke læseoplevelser, og derfor er det vigtigt at få dem udgivet. Forlagene kan også skille sig ud med de sjældne bøger. Jeg vil få nemmere ved at få omtale af min tjekkiske roman, for det er spændende, at et lille Aarhus-forlag har fået fat i så eksklusiv litteratur,« påpeger Allan Lillelund Andersen.

Han søger fondsmidler til mange af sine udgivelser for at få økonomien til at løbe rundt.

»Men det handler også om mod – til at gøre noget, som salgsmæssigt ikke nødvendigvis giver mening. De små kvalitetsforlag tænker ikke så meget i kæmpesalg, vi tør tage flere chancer med skæve projekter. De store forlag udgiver også nicheprægede ting, men så er det typisk som en underlinje i forlaget, mens det udgør hovedprofilen hos os,« siger Allan Lillelund Andersen.

BogGods sætter fokus på det smukke boghåndværk. Bogen som objekt.

»Den fysiske bog giver en anden læseoplevelse end e-bogen, en større fordybelse, vil jeg påstå. Du har også lyst til at tilbringe mere tid sammen med en flot bog. Du sidder med det unikke værk. Det er ligesom med vinylplader contra downloads,« påpeger Allan Lillelund Andersen.

BogGods Den 16. og 17. juni kl. 12-17.



Rå Hal på Godsbanen.



70 forlag, tidsskrifter, trykkerier og grafikere,



bl.a. Løvens Forlag, Gladiator, Klim og Modtryk.



Bogsalg, workshops, oplæsning, samtaler mm.



I samarbejde med LiteratureXchange.



Fri entré.



Han har selv en stor bogsamling derhjemme.

Den fysiske bogs fordele

»Bøger er et smukt møbel i stuen. De fleste af mine gæster går altid hen og kigger i min bogreol, for den er jo en oplevelse i sig selv,« siger Allan Lillelund Andersen.

Han bruger selv Instagram til at vise sit forlags bøger, og her kommer det gode boghåndværk til sin ret.

»En af mine bøger kan foldes ud, så tre noveller ligger ved siden af hinanden. Vi har selv syet bogen sammen, og vi overvejede også at lave papiret selv, men det bliver næste gang. Det kan ikke betale sig at gøre det, men vi gør det alligevel,« siger Allan Lillelund Andersen.

Under BogGods vil der være workshops, hvor man kan se forskellige processer bag bogfremstilling, bl.a. vil Forlaget Silkefyret fremstille papiret til sin næste bog. Der bliver også oplæsninger, samtaler og musik på messens to scener – samt salg af bøger fra forlagenes stande, og Allan Lillelund lover ekstra gode messepriser.

Mange små forlag

Der er kommet mange små forlag i de senere år.

»Der er to spor i udviklingen. På den ene side selvudgiver- og print on demand-forlagene og på den anden side de små forlag, der satser på kvalitetslitteratur og bogkunst. Det er jo blevet nemt at udgive selv. Det er også blevet nemmere at finde agenter i udlandet, fordi du kan kommunikere pr. mail i dag, verden er blevet mindre,« siger Allan Lillelund Andersen.

Han oplever en stor læselyst hos danskerne i disse år, men også en tendens til, at de læser de samme bøger, typisk krimier og biografier.

»Der er en vis ensretning i det, vi læser. Men når udbuddet er større, bliver der også læst mere forskelligt. Min russiske novellesamling vil ikke blive solgt i flere tusinde eksemplarer, men når den er der som en mulighed, vil folk gerne bevæge sig ud i litteraturens afkroge. På messer oplever jeg stor interesse for nye ukendte forfatternavne,« siger Allan Lillelund Andersen.

Del af bogfestival

BogGods er en del af Aarhus’ nye internationale bogfestival, LiteratureXchange, der indledes i dag og kører frem til 24. juni. LiteratureXchange er finansieret af Aarhus Kommune og fondsmidler. BogGods har fået huslejen til Godsbanens Rå Hal betalt af LiteratureXchange, hertil kommer bidrag fra Aarhus Kommunes Lokalpulje og lokale sponsorer, bl.a. Hotel Sabro og Specialtrykkeriet. Og så har bestsellerforfatteren Jussi Adler Olsen doneret et beløb til afholdelsen af BogGods. Allan Lillelund Andersen kender den berømte krimiforfatter, og han ville gerne støtte Aarhus’ nye bogmesse for smal litteratur.

Både LiteratureXchange og BogGods forventes at blive en tilbagevendende begivenhed hvert år.