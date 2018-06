Klar til Northside: Musikken er international, publikum er dansk

Når Northside sætter i gang torsdag kl. 14 med det københavnske soulband D/troit på scenen, vil publikum med en vis sandsynlighed bestå af 50 pct. aarhusianere, 25 pct. københavnere og yderligere 25 pct. fra det øvrige Danmark. Og få internationale publikummer.

Sådan var det i hvert fald sidste år, ifølge den publikumsundersøgelse som analysefirmaet Epinion lavede for Northside i 2017.

På scenen derimod vil hovedparten af de 44 bands og solister være internationale navne, da antallet af danske navne i år er halveret til otte navne som f. eks. Dizzy Mizz Lizzy, Nik & Jay og C.V. Jørgensen.

Vi vil gerne have vores historier om bæredygtighed ud i verden og vise, at vi er langt fremme i Danmark. John Fogde, talsmand for Northside

På den led er Northside international på scenen og dansk i publikumsrækkerne, men festivalen optræder også i internationale medier.

»Relatively unknown to British music fans until last year, this laid-back, mid-sized festival.«



Sådan kunne man læse det i engelske The Telegraph i marts, hvor Northside var med på en liste over Europas 10 bedste festivaler denne sommer. Man kan også se Northside nævnt i NME, Variety, IQ-magazine, og senest er festivalen med på modemagasinet Grazias festival top-10.

Og den internationale omtale er ikke tilfældig, forklarer John Fogde, talsmand for Northside:

»Vi laver ikke egentlig international markedsføring, for vi kan sælge billetterne herhjemme. Men med Radiohead og Frank Ocean fik vi sidste år en del omtale i internationale medier, og det momentum har vi forsøgt at bevare via et samarbejde med et engelsk bureau, som har skaffet omtale i en række medier,« fortæller han, og gevinsten er flere ting:

»Det sætter os på landkortet i forhold til andre medier og i forhold til samarbejdspartnere omkring booking. Og så vil vi gerne have vores historier om bæredygtighed ud i verden og vise, at vi er langt fremme i Danmark, når det gælder grønne festivaler,« siger han.



»Kan vi ikke tale om noget sjovere?,« spørger Björk, da journalisten spørger til samarbejdet med Lars von Trier Björk er hovednavn på den kommende uges festival Northside i Aarhus. I et eksklusivt interview taler hun om musikken, de politiske tekster og ikke mindst #MeToo – herunder anklagerne mod Lars von Trier.

John Fogde tør ikke spå, hvad det britiske bureau-samarbejde kan generere:



»Overordnet set kunne det være spændende at sælge nogle flere billetter til udenlandske gæster, og det er også fedt at være en del af en international festivaldebat,« siger han.

Over 30.000 gæster ventes torsdag at indtage Ådalen, hvor Northsides første dag byder på navne som Björk og The War On Drugs.