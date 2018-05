Ærgerlig regionsrådsformand: Vi har alt klar til behandling på nær strålekanonen

Til oktober skulle Dansk Center for Partikelterapi have været klar til at behandle de første kræftpatienter i de nye bygninger ved Aarhus Universitets hospital i Skejby.

Men det kommer ikke til at ske, da den amerikanske leverandør Varian Medical Systems simpelthen ikke kan nå at færdiggøre de sidste installationer før til januar 2019.

Og den forsinkelse ærgrer i den grad regionsrådsformand i Region Midtjylland Anders Kühnau (S).

»Særligt set i lyset af, at alt andet, både bygninger og personale, er klar til oktober, er jeg rigtig ærgerlig over, at vi nu rammer ind i en forsinkelse,« siger han.

Ifølge Anders Kühnau skyldes forsinkelsen travlhed med flere projekter rundt om i verden hos Varian Medical Systems, hvilket førte til, at leverandøren måtte melde en forsinkelse på 11-12 uger til Region Midtjylland.

Men forsinkelsen bliver ikke en økonomisk belastning for Regionen.

»I kontrakten har vi indskrevet mulighed for at give leverandøren dagbøder i tilfælde af forsinkelser, og det har vi tænkt os at gøre. Forsinkelsen får ingen betydning for økonomien i projektet,« siger Anders Kühnau.

Prisen for anlægget er ca. 800 mio. kr. og forsinkelsen betyder, at man fortsat må henvise patienter til udlandet for at få den mere skånsomme partikelterapi-behandling. Det kan eksempelvis være en tur til Uppsala i Sverige eller Houston i USA.

Dansk Center for Partikelterapi forventes fortsat at være i fulde omdrejninger i 2023, som planlagt. Når det sker, vil centeret kunne gennemføre op til ca. 30.000 behandlinger om året, svarende til ca. 1.200 patienter.

Ifølge Aarhus Universitetshospital forventes det, at 10-15 pct. af de patienter, der i dag får strålebehandling, på sigt vil få gavn af partikelterapi.