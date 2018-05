Region vil kræve dagbøder: Nyt kræftcenter bliver forsinket i tre måneder

Egentlig var det planen, at Dansk Center for Partikelterapi (DCPT) til oktober skulle åbne som en del af Aarhus Universitetshopsital i Skejby.

Men en forsinkelse hos den amerikanske leverandør Varian Medical Systems betyder nu, at DCPT først kan starte op i januar 2019.

Det oplyser Region Midtjylland i en pressemeddelelse.

Dansk Center for Partikelterapi Stråling Dansk Center for Partikelterapi bliver et nationalt center for højt specialiseret strålebehandling til kræftpatienter og er i øjeblikket under etablering på AUH i Skejby. Centeret skulle efter planen have været færdig i oktober 2018, men det er nu udskudt til januar 2019. Dansk Center for Partikelterapi vil få en maks. kapacitet på cirka 30.000 behandlinger årligt, svarende til ca. 1.200 patienter og en samlet personalenormering svarende til cirka 120 fuldtidsstillinger til patientbehandlingen mm. Kilde: AUH

Partikelterapi er en mere skånsom type strålebehandling til kræftpatienter som endnu ikke udføres i Danmark. Den har især potentiale ved behandlingen af børn og voksne med tumorer på særligt udsatte steder, f.eks. i hjernen eller tæt på rygsøjlen.I stedet sendes patienter til eksempelvis Uppsala i Sverige og Houston i USA.

Indtil videre har tidsplanen for DCPT ellers holdt. Så sent som den 26. februar udtalte ledende fysiker ved DCPT Ole Nørrevang til JP Aarhus, at han forventede, at de første patienter ville kunne starte behandling til oktober.

Forsinkelsen på 11-12 uger blev meddelt regionen på et møde med Varian Medical Systems. Den betyder, at den man er nødt til at udsætte den fire måneder lange indkøringsperiode. Regionen oplyser, at man har overvejet at korte indkøringsperioden ned, men besluttede imod det af hensyn til kvaliteten i behandlingen og patienternes sikkerhed.

Region Midtjylland vil pga. forsinkelsen opkræve dagbøder fra den amerikanske leverandør. Dermed mener regionen ikke, at forsinkelsen får betydning i forhold til at overholde projektets samlede anlægsbudget.

Selv om opstarten nu forsinkes i tre måneder, forventer regionen fortsat, at planen om at DCPT kører på fuld drift i 2023 holder. I de fire år fra opstarten, skal DCPT gradvist trappe op og behandle flere og flere patienter.

Jyllands-Posten forsøger at få en kommentar fra regionsrådsformand i Region Midtjylland Anders Kühnau (S).