Boligbosser står »skulder ved skulder« mod bøller

Flere udsættelser og hurtigere afklaring. Det er to af de perspektiver, boligdirektørerne bag udsatte boligområder som Gellerup og Bispehaven ser, efter at Højesteret tidligere på ugen afgjorde, at en kvinde skal flytte ud af Vollsmose i Odense, fordi hendes søn i 2015 var med til at angribe politiet med kasteskyts og brandbomber.

I Brabrand Boligforening, hvor Gellerupparken hører under, forventer direktør Keld Laursen flere af den slags sager i fremtiden, fordi kvinden fra Odense bliver sat ud fra en adresse 500 meter fra gerningsstedet, i en anden boligforening og på en anden matrikel.

»Jeg kan sagtens finde scenarier, hvor det vil være godt for os at have den mulighed. Bl.a. nu, hvor vi sælger jord, der støder op til nogle af vores områder,« siger han, men har ingen konkrete sager på vej.

I Østjysk Bolig, som ejer og driver Bispehaven, ser direktør Allan Søstrøm særligt et potentiale i forhold til sagsbehandlingstiden, der i nogle sager kan strække sig over måneder og år, hvor naboer må bo dør om dør med de bøller, der har lavet ballade i området.

»Denne dom styrker vores mulighed for at sætte folk ud, fordi deres børn eller gæster ikke kan opføre sig ordentligt. Og det åbner for, at det kan gå lidt hurtigere, hvis højesteretsdommen kan få flere til at acceptere en udsættelse uden en retssag,« siger han.

Men er løsningen på problemet overhovedet at sætte folk ud af deres lejlighed i stedet for at hjælpe familierne på ret køl? Keld Laursen kalder det »et relevant spørgsmål«.

»Der kan være hensynet til familien, til to sagesløse forældre. Men det andet hensyn er til de rigtig mange, som har lidt under utryghed, og så vil jeg hellere tage hensyn til de mange end til den enkelte,« siger han.

Risikerer man ikke bare at sende problemet videre til andre?

»Vi er i de aarhusianske boligorganisationer enige om, at når nogen skaber utryghed, skal de sættes ud. Så flytter de et andet sted hen, og det må man så håndtere der. Som organisationer står vi skulder ved skulder om at håndhæve mulighederne. Jeg bliver ikke spanket af mine kollegaer for at flytte et problem fra a til b,« svarer han.