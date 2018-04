Mindre lovløshed i kaoskryds: Bøderegnen ved Dokk1 er taget af

Gennem flere måneder i efteråret og vinteren uddelte politiet i gennemsnit halvanden bøde om dagen til bilister i det problematiske kryds ved Dokk1. Men Østjyllands Politis seneste tal over bøderne viser, at forseelserne bliver færre, og at der nu kun bliver udskrevet en bøde ca. hver fjerde dag.

Som tidligere beskrevet i JP Aarhus fik 198 bilister bøder for forseelser i det omstridte kryds Europaplads/Mindet/Mindebroen fra den 1. oktober til den 14. februar. Ifølge politiets opgørelse er der i den efterfølgende periode – frem til den 5. april – blevet uddelt 14 bøder til bilister.

Vi mener ikke, at problemet er lige så stort, som det har været med det kryds. Jeanette Løv Rasmussen, kommunikationsrådgiver hos Østjyllands Politi Vi mener ikke, at problemet er lige så stort, som det har været med det kryds.

Østjyllands Politi har en forklaring på årsagen til udviklingen:

Rådmands plan: En helt ny bro og flere kørespor skal forvandle kaoskryds

»Årsagen kan være, at vi har haft færre kontroller dernede, fordi vi vurderer, at behovet for vores tilstedeværelse er blevet mindre,« siger kommunikationsrådgiver Jeanette Løv Rasmussen og tilføjer:

»Vi mener ikke, at problemet er lige så stort, som det har været med det kryds.«

Frakendelse af kørekortet

Bilister har fået bøder for at tage ulovlige smutveje gennem krydset. Bl.a. har det kostet bilister 3.500 kr. at svinge til højre, når de kommer ad Mindebroen fra Dokk1 – uden om afspærringen og over i den modsatte vognbane for at kunne køre mod Europlads og dermed undgå en længere omvej. Østjyllands Politi har lagt op til, at de, der har kørt mod færdselsretningen, skal have frakendt kørekortet.

Hidtil har anklagemyndigheden tygget på sigtelserne, men den første sag om frakendelse af kørekortet er netop sendt videre til retten, oplyser Jeanette Løv Rasmussen.

Dokk1-kryds Kaos og ulovligheder I krydset Europaplads/Mindet/Mindebroen er det ikke tilladt at køre ligeud fra Europaplads til Mindet og omvendt eller at dreje til højre fra Dokk1.

Efter 22 episoder, hvor bilister kørte ulovligt igennem krydset og var ved at støde sammen med letbanen, og efter at politiet havde skrevet 112 bøder på knap tre måneder i krydset, satte Aarhus Kommune en afspærring op for at forhindre højresving fra Dokk1.

Ændringen fik dog i første omgang ikke bilisterne til at holde sig tilbage med ulovlig kørsel, og fra den 1. oktober 2017 til den 14. februar 2018 blev der givet 198 bøder for ulovlig kørsel.

Men noget tyder på, at bilisterne retter sig efter anvisningerne, og således blev der fra den 14. februar og frem til den 5. april uddelt 14 bøder til bilister.

En lunken modtagelse

Bünyamin Simsek (V) har siden han tiltrådte som teknisk rådmand ved årsskiftet haft som et brændende ønske at få ændret Dokk1-krydset til et normalt T-kryds – bl.a. for at åbne området op, så trafikanter kan køre mellem midtbyen og havnen.

Aarhus Kommunes tekniske forvaltning har derfor lavet modeller for et nyt kryds, så folk i modsætning til i dag også kan svinge til højre, når de kommer fra Dokk1 samt køre lige ud i krydset, når de kommer fra Europaplads eller Mindet.

Efterfølgende har kommunen hyret rådgivningsvirksomheden Sweco til at komme med et endeligt forslag. Det indebærer, at der skal bygges en helt ny bro for cyklister og fodgængere ind til Dokk1, en udvidelse af Mindet og flere kørespor på Mindebroen, Europaplads og Mindet.

Forslaget har fået en lunken modtagelse hos både byrådspartier og politiet, der skal godkende krydsets udformning. Bl.a. har politiets vejtekniske afdeling sat en række spørgsmålstegn ved sikkerheden og afviklingen af trafikken. Bolden ligger lige nu hos politiet, der endnu ikke har fældet den endelige dom.

Planerne ændrer sig ikke

Selv om Østjyllands Politi tilsyneladende vurderer, at problemerne i krydset er aftaget, får det ikke Bünyamin Simsek til at trække sit – med egne ord »omkostningsfulde« – forslag til en løsning.

»Mit forslag er på baggrund af en uholdbar og en ikkeacceptabel situation i et kryds. Den løsning, der er der nu, er midlertidig og ikke holdbar for trafikken og behovet. Derfor skal der findes en permanent løsning. At forhindre trafikkens afvikling, er ikke en løsning,« skriver Bunyamin Simsek i en sms.

På spørgsmålet om, hvorfor han vil bruge penge på at ændre krydset, hvis det fungerer fint nok, svarer rådmanden.

»Det (krydset ved Dokk1, red.) fungerer ikke fint nok for trafikafviklingen. Antallet af bøder er ikke en målestok for mig, men at trafikanterne har forståelige løsninger, der leverer i forhold til deres fremkommelighed. Tilfredse aarhusianere er min målestok.«

Politi og politikere sætter spørgsmålstegn ved bud på løsning i kaoskryds Nyt forslag til T-kryds ved Dokk1 får en lunken modtagelse.

Bünyamin Simsek har endnu ikke noget præcist bud på, hvornår en ny løsning i krydset bliver en realitet.