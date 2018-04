En snapper, handsker, refleksveste og skraldeposer: Flere frivillige vil rydde op i Aarhus

En snapper til at samle affald op uden at bukke sig ned, et par handsker, en refleksvest og skraldeposer.

Vi ser meget mindre affald i naturen nu, end da vi startede for 20 år siden. Jørgen Brandt, formand i Mårslet Stilaug. Vi ser meget mindre affald i naturen nu, end da vi startede for 20 år siden.

Affaldsdag Frivillig indsamling Den nationale affaldsindsamlingsdag søndag den 22. april er arrangeret af Danmarks Naturfredningsforening. Hvert år deltager over 100.000 danskere frivilligt. I 2017 blev der samlet 155 ton affald – bl.a. 107.000 dåser. 160.000 deltog i affaldsindsamlingsdagen, heraf ca. 125.000 børn fra skoler og institutioner.

Ren By Aarhus stiller udstyret til rådighed til alle, som søndag har lyst til at bruge frivillig tid og kræfter på at gøre byen og kommunen lidt flottere.

I år ser lysten til at blive en del større end sidste år, da 300 borgere indtil videre har bestilt udstyr mod 170 på samme tid i fjor.

Genbrug: Kommunal affaldssortering, grill og genbrugsguld

»Det er dejligt at opleve, hvordan aarhusianerne står sammen om at skabe en renere by. Vi gør, hvad vi kan fra kommunens side, men vi har svært ved at følge med, når folk umotiveret smider affald i naturen. Derfor er vi selvfølgelig klar til at støtte med udstyr til alle, der vil hjælpe med til, at vi får en ren og uspoleret natur,« udtaler Bünyamin Simsek (V), rådmand for Teknik og Miljø, i en pressemeddelelse.

Mårslet er foregangsby

Initiativet fra Ren By Aarhus sker på baggrund af, at der søndag er national affaldsindsamlingsdag, hvor der skal samles henkastet affald i naturen og i byer i hele landet.

Mårslet er et af de steder i kommunen, hvor affaldsindsamling for alvor har vundet indpas.

Genbrugsstation rykker fra Godsbanen til Sydhavnen

Her prøver det lokale stilaug at aktivere resten af lokalsamfundet for at få en renere by. Søndag organiserer stilauget for 20. gang fælles affaldsindsamling, som plejer at tiltrække 40-50 børn og voksne.

»Mange børnefamilier plejer at deltage, og børnene får på den måde en tidlig forståelse for, hvad der er rigtigt og forkert i naturen. Vi ser meget mindre affald i naturen nu, end da vi startede for 20 år siden, så jeg håber, at vi er med til at minimere problemet med affald i fremtiden,« siger Jørgen Brandt, formand i Mårslet Stilaug.