Økologien kom til byen med falsk græs, halmballer og bambusmøbler

Krav om gode råvarer, kødfri dage og økologi i hjemmet er ikke kun for voksne med ansvar for at prioritere pengene i husholdningen.

Økologi Ren Madglæde Arrangementet på Guldsmedgade lørdag er en del af Økologisk Landsforenings kampagne Ren Madglæde. Arrangementet blev holdt i samarbejde med eventbureauet Culture Works og Føtex Food i Guldsmedgade.

Danmarks Statistik har lavet en profil af den økologiske forbruger:

Økologi er mest udbredt i byområder, ikke mindst i hovedstadsregionen.

Husstande med to voksne med børn køber mere økologi end de øvrige husstandstyper.

De yngste og ældste aldersgrupper har det laveste økologiske forbrug.

Der er en stærk sammenhæng mellem uddannelsesniveau og økologisk forbrug.

Mejeriprodukter og æg samt frugt og grønt udgør en større andel af det økologiske forbrug end af det generelle forbrug.

Tag bare 10-årige Annabella Kühnhausen, der ifølge hendes mor Franzisko Günzel-Jensen, 36 år, er den primære drivkraft til, at familien prøver at spise så økologisk som muligt og har indført vegetardage.

»Annabella spørger efter vegetarisk mad og økologi. Vi begyndte at købe meget mere økologi, da Annabella en dag spurgte, om vi kunne lave én økologisk madpakke om ugen,« siger Franzisko Günzel-Jensen, og Annabella Kühnhausen kommer med en forklaring:

»Det smager bedre, og så har jeg sagt, at det vil jeg gerne have.«

Forslag om mere økologi i Aarhus ryger i budgetforhandlinger

JP Aarhus’ reporter stoppede mor og datter på Guldsmedgade, da de havde spist en lille portion svinemørbrad og drukket et glas juice. Begge dele økologisk og begge dele tilberedt af en kok, som er hyret ind af Føtex Food, Culture Works og Økologisk Landsforening.

I Føtex var dyrene løs. En ko, gris og en hane gik rundt mellem de handlende. Foto: Anita Graversen

Falsk græs og bambus

Lørdag slog de kræfterne sammen for at udbrede budskabet om, at økologi er en garanti for god dyrevelfærd.

En tur til en gård den 15. april, da økologiske køer over hele landet blev sluppet ud på græs, havde nok budt på en del mere natur. Men med et falsk græstæppe på Guldsmedgade, halmballer til at sidde på, møbler af bambus og tre personer iklædt et ko-, grise- og hanekostume i Føtex Food havde arrangørerne prøvet at hive lidt natur ind i indre by.

Hjemme hos fireårige Karla Bjørnlund og hendes mor Katrine Bjørnlund på 32 år bliver der også spist økologisk.

»Måske 50 pct. Det er godt for miljøet og for dyrene, så det vil jeg gerne støtte,« sagde Katrine Bjørnlund, efter hun med sin datter havde fortæret en omgang svinemørbrad i en bambussofa.

Katrine Bjørnlund og hendes fireårige datter, Karla, havde fundet vej forbi boden med smagsprøver. Foto: Anita Graversen

En punkteret myte

Før arrangementet begyndte kl. 10, rendte unge mænd med kasketter og håret sat op i en knold – sammen med kvinder i slidte denimjakker – rundt til tonerne af sommerhittet ”Get Lucky” af Daft Punk og forberedte Guldsmedgade på et økologisk indtog. Helle Bossen, chefkonsulent hos Økologisk Landsforening, forklarer da også, at økologi er blevet meget moderne.

»Halvdelen af danskerne putter økologi i indkøbskurven hver uge, og vi kan se, at også studerende køber økologi. Det punkterer lidt myten om, at det er svært at få råd til,« siger hun.