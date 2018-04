Odder vil på verdenskortet med nyt projekt

Hvad skal der være på den gamle operationsgang i Odders tidligere Centralsygehus?

Det spørgsmål stiller Odder Kommune borgerne i et nyt projekt.

Vi ønsker at skabe rum for engagerende mødesteder og ligeværdige fællesskaber. Stine Jylov, leder af VitaPark Vi ønsker at skabe rum for engagerende mødesteder og ligeværdige fællesskaber.

For seks år siden købte kommunen det gamle sygehus og omdannede det til et centrum for sundhed, erhverv og kultur under navnet VitaPark. Et sted hvor 350 borgere nu har deres daglige gang. Men operationsgangen er stadig tom, og det har givet plads til høje ambitioner.

»Mere liv og fællesskab og et fyrtårn omverdenen vil lægge mærke til. Det er missionen for den borgerinddragende proces, Odder Kommune sætter i gang med VitaPark,« lyder det i en pressemeddelelse fra Odder Kommune.

I dag finder du bl.a. en række kommunale afdelinger, wellness- og sundhedsklinikker samt Vokseværket for iværksættere i VitaParks lokaler.

Borgerne har en stemme

100 borgere i kommunen er inviteret helt ind i maskinrummet, når nye planer skal lægges. I samarbejde med Odder Kommune skal de beslutte, hvad den tomme operationsgang og den omkringliggende park skal bruges til. I et forløb, der strækker sig over fem møder frem til august, vil idéer blive fremlagt, diskuteret og til sidst fastlagt.

»Vi ønsker at skabe rum for engagerende mødesteder og ligeværdige fællesskaber. Rum, der har kultur og bevægelse som det drivende og bærende omdrejningspunkt, og som kan understøtte sundhed og dannelse og berige erhvervslivet,« lyder det fra Stine Jylov, leder af VitaPark.

Fra idé til virkelighed

Onsdag den 18. april blev projektet skudt i gang ved det første møde.

45 borgere i alle aldre og habitus, repræsentanter fra erhvervsliv og kommunens mange forskellige afdelinger havde taget imod invitationen og kvitterede med entusiasme og en vilje til at skabe et fællesskab for alle i Odder Kommune.

»Som leder af VitaPark er jeg utrolig taknemmelig for, at 45 mennesker har lyst til at bruge deres tid og energi på at udvikle VitaPark til et sted, hvor drømme fødes, og idéer bliver til virkelighed. Det er jo altid spændende, når man samler så mange forskellige mennesker, som man ikke på forhånd kender, og som heller ikke kender hinanden, og så skal sætte dem i gang med en proces, de ikke har forudgående viden om. Vi lagde meget vægt på til mødet, at vi alle er ligeværdige – uanset hvem vi er. Og at det resultat, som samskabelsesprocessen når frem til for VitaPark, også bliver det, der bliver realiseret,« siger Stine Jylov.

I weekenden er der så åben idérunde, hvor alle idéer blev smidt på bordet.

Ved næste møde, som finder sted den 24. maj, skal det bedste forslag udpeges. Over sommeren vil gruppen konkretisere vinderidéen og beslutte, hvordan man kommer bedst i mål.

En lignende beslutningsproces blev også foretaget ved bl.a. Godsbanen i Aarhus, hvor Jan Rosenmeier, ledelseskonsulent i VIA University College Aarhus, stod i spidsen. Det vil han ligeledes gøre i Odders projekt sammen med sin kollega fra VIA Jens Ulrich.