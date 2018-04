Aarhus Byråd: Hårde spareforhandlinger venter

Hvor svært kan det være at finde besparelser på 275 mio. kr. i et budget på godt 20 mia. kr.?

Blot 1,4 pct. af budgettet handler det om. Når pengene skal findes i Aarhus Kommune, er opgaven dog ikke så lige til. Men løses skal den, for som resultat af den droppede udligningsreform på det kommunale område får Aarhus Kommune et hul i kassen fra 2019.

Udmeldingen, om at Christiansborg-politikerne alligevel ikke kan finde fodslag om en ny kommunal udligningsreform, som er med til at sikre et nogenlunde ensartet serviceniveau i landets 98 kommuner, er endt som et skrækscenarie for de lokale politikere. Derfor mødes byrådet på mandag til de indledende forhandlinger om, hvordan pengene skal findes.

Og hvorfor er opgaven så ikke så lige til?

Det skyldes i høj grad, at langt størstedelen af Aarhus Kommunes nettobudget er afsat til faste udgifter, der skal afholdes som følge af lovgivning. Herunder bl.a til skoler, daginstitutioner og plejehjem.

Da de 30 af 31 daværende medlemmer af Aarhus Byråd skulle lægge kommunens budget i september sidste år, havde de således blot 45 mio. kr. – det såkaldte økonomiske råderum – at fordele til nye tiltag på driften i 2018. Først efter en lang dag og nat – og en halv dag mere, hvor partierne kæmpede om at finde penge til hvert sit særlige aftryk på budgettet for 2018-2021, lykkedes det dem at indgå et forlig. Det betød, at der bl.a. blev afsat 1 mio. kr. til psykologhjælp til kommunens unge, 2 mio. kr. til oplevelsesmedarbejdere på plejehjemmene og 1,4 mio. kr. ekstra årligt til driften af det kommende havnebad.

Set i det lys er 275 mio. kr. mange penge.

Teknisk »systemfejl«

De 45 mio. kr. til uddeling til særlige tiltag for aarhusianerne fik Aarhus Byråd kun fundet penge til ved at indgå en særlig aftale med borgmester Jacob Bundsgaard (S). Med undtagelsen af Nye Borgerlige sagde alle øvrige partier ja til at bygge budgettet fra 2019 og frem i tiltro til, at Aarhus Kommune ville kunne få godtgjort mere end 200 mio. kr. gennem den nye udligningsreformaftale. Den nuværende udligningsmodel betyder, at Aarhus taber de godt 200 mio. kr. på en teknisk »systemfejl«, som Aarhus Kommune betegner det.

Hvordan lapper Aarhus sit kæmpe hul i budgettet? Partierne er indkaldt til et budgetmøde på mandag

Ifølge kommunen tager udligningsmodellen i dag udgangspunkt i ledighedstal fra 2010 – og det er på grund af en udregning i det såkaldte beskæftigelsestilskud, at Aarhus Kommune bliver udfordret økonomisk. Udover de 200 manglende mio. kr. på grund af beskæftigelsestilskuddet, så bliver kommunens økonomi også udfordret af, at kommunen fra næste år bliver tillagt udgifter på omkring 75 mio. kr. på grund af andre økonomiske omlægninger, der bliver gennemført under alle omstændigheder – reform eller ej.

Kan kommunen effektivisere sig til besparelserne?

Ja, måske. Men det er formentlig heller ikke så let. I 2015 er der gennemført effektiviseringer for 156 mio. kr. i Aarhus Kommune. Samtidig forudsættes der hvert år gennemført reelle effektiviseringer for mindst 115 mio. kr. i 2018-2021.

Er der ikke penge i kommunekassen?

Jo, det er der.

Det seneste regnskab for 2017, som byrådet diskuterede i onsdags på et byrådsmøde, viser, at hverdagsudgifterne til løn m.m. – driftsresultat for 2017 – sidste år blev forbedret med 360 mio. kr.

Årsagen hertil er blandt andet, at de såkaldte decentraliserede områder, som dækker over daginstitutioner, skoler, plejehjem m.m. ikke har brugt så stor en del af deres opsparing som planlagt. Samlet set løber det op i 134 mio. kr.

Fagforeninger om budgethul på 275 mio. kr.: Umuligt at skære uden alvorlige konsekvenser

Dertil kommer et samlet overskud på 118 mio. kr., som disse områder ikke har brugt i deres budgetter.

De enkelte områders og magistraters overskud kan komme i spil, når de 275 mio. kr. skal findes. Spørgsmålet er, om partierne vil være villige til det, da det bl.a. kan gå ud over institutionernes lyst til at spare på pengene, hvis det blot betyder, at byrådet efterfølgende snupper pengene og disponerer dem. Netop denne betænkelighed blev fremført i fjor, da overskuddet hos kommunens afdelinger var til diskussion, da det faldt flere partier for brystet, at afdelingerne ved udgangen af 2016 havde et overskud på 658 mio. kr.

Udfordringen med at finde de 275 mio. kr. på budgettet bliver heller ikke lettere af, at budget 2018-2021 er indgået af syv forskellige partier med vidt forskellige interesser. SF har allerede markeret, hvordan partiet mener, at hullet skal lappes: via skattestigninger.

De Konservative mener, at der skal luges ud i »flødeskumsprojekterne«, inden der skal ske velfærdsreduktioner.

Så alt andet lige er der lagt op til spareforhandlinger, som næppe kan klares på et enkelt møde.