Aarhus får alligevel lov til at opføre boliger tæt på havneindustri: Men de kan blive uden altaner og mulighed for at lukke vinduerne op

Den særlige lugtparagraf, som forhindrer Aarhus Kommune og byudviklere i at bygge boliger i områder med lugtgener fra virksomheder, skal laves om.

Det har en enig forligskreds bag den nye planlov på Christiansborg besluttet, fortæller politisk ordfører Jakob Ellemann-Jensen (V).

»Vi skal give lov til byudvikling, men det skal respekteres, at der var nogen, der var der først,« siger Jakob Ellemann-Jensen med henvisning til, at de nye boliger ligger i områder, hvor mange virksomheder har været placeret i årtier.

Den nuværende lugtparagraf er lavet for at beskytte netop havnevirksomhedernes interesser. Derfor kan der ifølge planloven, som trådte i kraft den 15. juni 2017, kun bygges boliger, hvis vinduerne kan åbnes. Og det kan de ifølge den nuværende lov kun, hvis der ikke er lugtgener fra omgivelserne.

Jakob Ellemann-Jensen oplyser, at forligspartierne er blevet enige om at indføre den såkaldte Hamborg-model. Den betyder, at hvis der er direkte luftforurening på området, så vil der kun kunne bygges boliger uden altaner og uden muligheden for at lukke vinduerne op.

»Der skal være hermetisk lukket, hvis der er luftforurening. Hvis der omvendt alene er lugtgener uden forurening, så kan der godt være altaner og mulighed for at lukke vinduerne op. Men lugtgenerne vil beboerne skulle leve med,« siger Jakob Ellemann-Jensen.

Hvordan ordlyden i planloven bliver fremover, er endnu ikke forhandlet på plads. Derfor er det også usikkert, hvornår loven bliver ændret.

DI: Virksomheder før boliger

Dansk Industri var meget begejstret, da planloven sidste år blev lavet om. Men den foreslåede ændring kan organisationen godt acceptere.

»Det helt afgørende for os er at sikre virksomhedernes vilkår. Hvis virksomhederne investerer og sikrer nye arbejdspladser, så skal man også have vished for, at man kan få lov til at drive sin virksomhed i morgen, uden at der kommer betydelige ændringer. Det vi hører er, at man nu vil sikre, at boligerne må indrette sig efter virksomhederne. Det kan vi godt leve med,« siger direktør Tine Roed, Dansk Industri.

For Aarhus Kommune betyder den nuværende lugtparagraf, at politikernes visioner for fortætning i midtbyen ikke kan realiseres. Derfor er teknikrådmand Bünyamin Simsek også tilfreds med den kommende ændring.

Ejendomsudvikler: Lugtlov kan skabe store problemer for Aarhus

»Nu kan vi komme videre med arbejdet for at gøre Aarhus endnu bedre,« siger Bünyamin Simsek (V) i en pressemeddelelse.

Venstre på Christiansborg har tidligere afvist en revision af planloven før 2020. Udover Venstre tæller forligspartierne Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance.