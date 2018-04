Musicalsucces flytter til Aarhus

Joakim Lind sank ned i stolen under læseprøven til musicalen ”Seebach”.

Han måtte dykke ned under sit nodestativ for at undgå øjenkontakt med familien, som sad fem meter fra ham og overhørte det hele. Det var første gang, at skuespillerne var samlet, og alle replikkerne blev læst højt. En ellers helt naturlig del af enhver forestillings begyndelse. Men denne gang var anderledes, for det var familiens historie, der blev genfortalt, og det kunne ses.

Det er skøn musik, som rører folk. Joakim Lind, skuespiller

Lørdag bliver ”Seebach” vist i Musikhuset i Aarhus for første gang. Forestillingen, som mest handler om sangeren Rasmus Seebach og hans far, Tommy Seebach, er opsat på Fredericia Teater, men netop flyttet til Aarhus, hvor holdet vil holde til det næste stykke tid. For med 40.000 gæster og 31 forestillinger planlagt er der nok at se til i byen.

Helt tæt på Rasmus

Joakim Lind, som skal spille Rasmus Seebach, tog til flere koncerter med den unge popstjerne for at aflæse bevægelser, betoninger og andre små detaljer, som kunne gemmes og bruges i forestillingen. Han mødtes med ham og talte om alt og intet over en øl – og nogle gange med kæresten ved sin side. Som en uformel, kammeratlig snak, fortæller han.

Rasmus Seebach er manden bag en stribe meget succesfulde albums. Her optræder han ved Smukfest i 2017. Arkivfoto: Benjamin Nørskov

»Når jeg var ude at se ham spille, sad vi ude bagved og ævlede om alt andet end musikken. Han er sådan en person, som er helt nede på jorden. Oprindeligt ville han jo ikke være sanger, men bare lave musik til andre. Så han er heller ikke typen, der flyver rundt på scenen ligesom Bruno Mars. Så den rolle har jeg også taget. Men hvis det bliver for præcist, bliver det også karikeret. Den balance er det sværeste. Det er også nemmere at spille en afdød person, som ikke forandrer sig løbende.«

Generelt har hele familien Seebach samarbejdet med musicalholdet om forestillingen og kommet med et par inputs, hvis noget stak ud. Eksempelvis var det meningen, at Teit Samsø, som spiller Tommy Seebach, skulle stå op og spille klaver, fordi det fungerede godt. Men Karen Seebach, Tommy Seebachs ekskone, kunne fortælle, at han aldrig ville stille sig op ved et klaver. Sådan var han bare ikke. Så det blev lavet om i forestillingen.

Et særligt forhold

Tilbage ved læseprøven sidder Joakim Lind og krymper sig. For han kan se, hvor meget stykket påvirker familien, selvom de har læst manuskriptet på forhånd.

»De brød bare sammen. Man kunne se, hvor meget kærlighed de har til hinanden og til Tommy. De gav helt slip. Bare tanken giver mig gåsehud. Men derfra vidste jeg, at vi havde fat i noget,« siger han og tilføjer, at han før læseprøven var i tvivl, om det hele var for romantiseret.

Tommy Seebach var i mange år et stort navn i den danske musikbranche. Her deltager han i Melodi Grand Prix i 1985. Tommy Seebach døde i 2003. Arkivfoto: Mogens Berger

Personligt har Joakim Lind et specielt forhold til musikken. Han har nemlig haft sit eget Seebach-coverband engang og »turneret alle de steder, som ikke havde råd til Seebach«, som han siger.

»Det er skøn musik, som rører folk. Ligesom Kim Larsens sange rammer det både børn og voksne. Det er ret unikt. Men det bedste ved musicalen er, at alle får lov at få et indblik i familien Seebach, og at Tommy bliver husket for det, han har udrettet, og ikke hans sidste timer som drukkenbolt.«