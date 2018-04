Splittelse i byrådet i Aarhus: Nyt hostel på vej trods protester

Ombygningen af det tidligere hovedbibliotek til hostel samt opførelsen af bl.a. 70-100 nye boliger i området ved Mølleparken fik onsdag byrådsflertallets opbakning.

Vi mener, at byggeriet er endt med at blive for højt og for voldsomt. Heidi Bank (V), byrådsmedlem Vi mener, at byggeriet er endt med at blive for højt og for voldsomt.

Venstre, Enhedslisten og Liberal Alliance kunne ikke støtte forslaget, som har mødt protester fra naboer og det lokale fællesråd.

»Vi mener, at byggeriet er endt med at blive for højt og for voldsomt. Vi kan ikke støtte lokalplanen, som den er nu,« sagde Venstres Heidi Bank.

Enhedslisten frygter for udemiljøet ved de omkringliggende bygninger.

»Vi synes, det er meget, meget voldsomt, det vi kommer til at udsætte naboerne for. Derfor tiltræder vi ikke indstillingen,« sagde Keld Hvalsø (EL).

Socialdemokratiet anerkendte bekymringerne.

»Indstillingen indeholder mange positive elementer. Samtidig vil vi gerne anerkende bekymringerne, og det har været en svær afvejning. Men vi mener, at vi her har fundet den bedst mulige løsning,« sagde Louise Lindskrog (S).

120 værelser

Det kommende vandrerhjem i hovedbibliotekets tidligere hovedbygning får 120 værelser med i alt 560 senge. En anden del af planen er etablering af en dagligvarebutik ud mod Vestergade.

Nyt hostel i Mølleparken skal være guld for Europas flashpacke

I Kommuneplan 2017, som byrådet vedtog for fire måneder siden, er der fastlagt en maksimalt byggehøjde i fem etager i området, men lokalplanen baner vej for fire byggerier i seks etager. Byggeplanerne er udarbejdet af et konsortium under navnet Biblioteksparken A/S bestående af Norcap, Future Hostels, Kant Arkitekter, Møller & Grønborg og Alectia.