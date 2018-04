V: Brug havneoverskud på en Marselistunnel

Aarhus Kommune skal afsætte et ekstra trecifret millionbeløb til en boret tunnel under Marselis Boulevard.

Det foreslog Venstre på onsdagens byrådsmøde, da det seneste regnskab for den kommunalt ejede Aarhus havn blev diskuteret.

»Aarhus Havn er kommet med et fantastisk flot årsregnskab. I Venstre vil vi gerne drøfte muligheden for at fremskynde en tunnel under Marselis Boulevard - til gavn for erhvervslivet, Aarhus Havn og Aarhus kommunens borgere,« siger byrådsmedlem og havnebestyrelsesmedlem, Gert Bjerregaard (V).

Aarhus Havn har i forvejen reserveret 350 mio. kr. til den planlagte tunnel. Anlægget har været undervejs siden 2008, men det kniber Aarhus Kommune at få alle 1,5 mia. kr., som tunnel forventes at ville koste, samlet sammen. Aarhus Kommune har foreløbig ikke fået lov til at låne de nødvendige 800 mio. kr. til projektet.

»Vi ønsker at drøfte muligheden for at reducere anlægsperioden fra fem år til to år med en boret tunnel under Marselis Boulevard,« siger Gert Bjerregaard, som vil tage forslaget med på det førstkommende bestyrelsemøde i Aarhus Havn.

Forslaget fra Venstre blev ikke kommenteret af de øvrige partier i byrådssalen. Omvendt var der ros til Aarhus Havns nyeste regnskab, som viser et overskud på 85 mio. kr. - 25 mio. kr. højere end budgetteret.