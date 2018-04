Under hujen, tilråb og høj musik fra overenskomstdemonstranter på Rådhuspladsen tog Aarhus Byråd onsdag fat på en helt anden økonomisk problematik – Aarhus Kommunes regnskab for 2017.

Kommunen havde budgetteret med et overskud på 112 mio. kr. i 2017, men endte med et underskud på 18 mio. kr.

»Vi var utrolig tæt på at ramme budgettet, og vi kan godt være utroligt stolte af resultatet. Udgiften til handicapkørsel er steget, og det, som skulle have været en besparelse, bliver en udgift,« sagde politisk ordfører for Socialdemokratiet Anders Winnerskjold med henvisning til, at etableringen af centralt kontor i borgmesterens afdeling for kørsel med handicappede børn og voksne samt ældre borgere ikke er endt med det forventede økonomiske resultat.

Med det samlede kontor ville byrådet spare 5,8 mio. kr. om året på handicapkørslen, men det er endt med et underskud.

»Kørselsordningen har givet et underskud på 30 mio. kr. i 2017. Det bekymrer os. Hele sagen har været præget af dårlig kommunikation og forringet service. Det kan vi ikke blive ved med at byde borgerne,« sagde DF’s Knud N. Mathiesen.

Også Det Konservative Folkeparti finder den økonomiske udvikling på handicapkørselsområdet problematisk.

»Vi skal diskutere, om beslutningen skal omgøres. Borgmesterens afdeling har ikke kunnet klare opgaven,« sagde Marc Perera Christensen.

Kommunens 2017-regnskab blev sendt til behandling i økonomiudvalget. Det samlede underskud på 2017-regnskabet skyldes ifølge kommunen forsinkede jordsalg på især de bynære havnearealer. Dermed gik Aarhus Kommune i 2017 glip af forventede indtægter på 473 mio. kr.

Samlet set havde kommunen overbudgetteret med ca. 491 mio. kr. på anlægsområdet i regnskabsåret. Men en besparelse på kommunens drift på 360 mio. kr. har betydet, at kommunens ventede overskud på 112 mio. kr. i 2017 kun blev reduceret med 130 mio. kr. til et underskud på 18 mio. kr.