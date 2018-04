Aarhus Byråd: Rødt flertal har indført ny parkeringspolitik

Hvis der er noget, som for alvor skiller blokkene i Aarhus Byråd, så er det biler.

Det stod igen klart efter onsdagens byrådsmøde, hvor et flertal bestående af Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten, Radikale og Alternativet vedtog den nye trafikplan, mobilitetsplanen og den nye parkeringspolitik for Aarhus Kommune. De blå partier mener, at den anden blok dermed sender bilerne ud af midtbyen.

»Mobilitetsplanen lægger først og fremmest op til en markant forværring for alle bilister i Aarhus Midtby. Vi mener, at planen er et skalkeskjul for at forværre forholdene for bilister og for at sikre plads til en letbane, der forhåbentlig aldrig kommer til at ligge i midtbyens gader,« siger Dansk Folkepartis byrådsmedlem, Knud N. Mathiesen.

Heller ikke Venstre, hvor teknikrådmand Bünyamin Simsek nu skal sørge for at gennemføre de to nye politikker, er tilfreds.

»Betalingsperioder udvides i den nye parkeringspolitik, og 4.000 ekstra pladser vil blive omfattet af betaling,« sagde Bünyamin Simsek.

På det forrige byrådsmøde for to uger siden blev vedtagelsen af de to politikker udsat, fordi handicap- og ældrerådet ikke var blevet hørt i sagerne. Det er de nu. Ældrerådet skriver i sit høringssvar, at rådet savner hensyntagen til ældre borgere – ikke nødvendigvis svært handicappede – men dog gangbesværede.

»Derfor bør der for disse borgere være god mulighed for at køre i bil og parkere tæt på byens forretninger, frivillighuse, kulturelle aktivitetssteder og øvrige faciliteter. Det kunne være i form af parkeringspladser forbeholdt ældre eller lavere P-takster for ældre,« skriver rådet bl.a.

Handicaprådet påpeger i sit høringssvar, at der opleves et misbrug af de kommunale handicapparkeringspladser, og rådet opfordrer til, at de kommunale p-vagter kontrollerer identiteten på indehaveren af handicapparkeringskortet. Enhedslisten havde til onsdagens byrådsmøde foreslået, at byrådet ansætter 12 nye p-vagter til at holde øje med parkeringen i byen, men det forslag blev sendt til magistraten.

De blå partier er imod både mobilitetsplanen og forslaget til den nye parkeringspolitik, som bl. a. vil betyde beboerparkering på eksempelvis Trøjborg og forhøjede priser for gadeparkering. Uenigheden omkring mobilitetsplanen, som skal erstatte den tidligere trafikplan, skyldes bl.a., at den blå blok er bekymret for bilernes muligheder for at komme rundt i midtbyen i fremtiden. Den røde blok mener omvendt, at mobilitetsplanen sikrer klog trafikvækst og bedre bymiljø. Der er afsat 50 mio. kr. til at gennemføre fire hovedindsatser i mobilitetsplanen. Herunder bl. a. terrorsikring af gågaderne og omdannelse af Vesterbro Torv.