Aarhus har fået sin ”spanske trappe” - men naboer er utilfredse

Arkitekt Dan Christensen er ikke begejstret for Borggades nye, såkaldt spanske trappe.

»En kæmpestor trappe, der går fra en smal passage op til en lillebitte trekant, er et meget mærkeligt fænomen. Den går op til ingenting og er med til at fylde grunden endnu mere ud. Man kunne have lavet noget grønt i stedet,« siger han.

Både arkitekt Dan Christensen og Per Engbirk fra Café Englen peger på den indsigt, som trappens brugere får til beboerne i ejendommen over Café Englen i Studsgade.

»Den spanske trappe giver direkte indsyn til vores have og de seks lejligheder i ejendommen. Vi er meget overbegloet,« siger Per Engbirk.

Naboer til Latinergården er utilfredse med den nye trappe, der er bygget til ophold i Latinerkvarteret. Foto: Laura Krogh

Han ville hellere have haft grøn beplantning i stedet for betontrappen.

»Da vi overtog vores ejendom i 1984, havde kommunen raget en gammel bagbygning ned for at skabe lys og luft, nu har de placeret trappen som en stor klump i midten af randbebyggelsen, det er uhørt, og jeg fatter ikke, at politikerne går med til det. Der skal være liv mellem husene, der skal åbnes op,« siger Per Engbirk.

Vent og se

Stadsarkitekt Stephen Willacy er glad for Borggades nye attraktion.

»Den spanske trappe er flot, her er plads til at nyde solen og slappe af,« siger han.

Mere liv i Latinerkvarteret

Han synes, kritikerne skal være tålmodige og se, hvordan livet vil udfolde sig her.

»Med hensyn til indkigget til ejendommene i Studsgade er det svært at vide, hvordan forholdet til naboerne bliver over tid. Beplantningen er heller ikke vokset op endnu. Livet i baggården vil komme naturligt, når folk har boet her et stykke tid,« siger Stephen Willacy.

Byggeri i Borggade vedtaget i byrådet

Han er dog åben for en offentlig diskussion af byens opholdsrum.

»Opholdsarealerne er et tema, vi løbende diskuterer, fordi det handler om liveability, hvor rummet mellem bygningerne er afgørende. Men vi skal lige se, hvordan folk oplever at bo der over tid,« siger Stephen Willacy.