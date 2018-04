Kæmpe show er kulmination på Aprilfestival

Danmarkshistorien fra Djursland bliver kombineret med uddrag fra 20 forskellige forestillinger, når Aprilfestivalens store festivalshow torsdag løber af stablen. Showet er noget af et tilløbsstykke. Ikke alene for publikum, der har været så ivrige, at alle 750 pladser på Fuglsøcentret er udsolgt, men også for medvirkende, som onsdag øvede det bedste, de har lært, for at få det hele til at spille torsdag.

I alt har showet 120 medvirkende fra 20 forskellige teatre til at skyde den offentlige del af den store børneteaterfestival i gang. Og det er noget af en drøm, der går i opfyldelse for nordmanden Hege Tokles, kunstnerisk leder ved Syddjurs Egnsteater og instruktør på Aprilfestivalens største forestilling – Festivalshowet.

Årelangt ønske

Hege Tokle har haft et årelangt ønske om at bringe Aprilfestivalen til Syddjurs. Den norske tilflytter overtog i tidernes morgen det gamle Teaterkompagniet i Aarhus efter i flere år at have været skuespiller der – det er med årene rykket til Syddjurs. Og lige siden hun i 2009 fik at vide, at teatret blev udvalgt til egnsteater i Syddjurs, har hun haft en drøm om at få en af teaterbranchens helt store begivenheder – Aprilfestivalen – til kommunen.

»Det var lige før min 40-års fødselsdag, at jeg sagde, at hvis teatret bliver egnsteater, så vil jeg kæmpe for at få Aprilfestivalen til Syddjurs,« fortæller hun.

I det store festivalshow skal publikum lære noget om den kommune, de er kommet til - de får f.eks. historien om Danmarks første kongemord, hvor Marsk Stig slog kongen ihjel i Finderup lade og flygter hjem til Møllerup Gods - men det er også et sted, man kan snuse til de mange forskellige gratis oplevelser, der er at finde i løbet af Aprilfestivalen. Her danseensemblet fra Shanghai Akademiet fra Syddjurs Kulturskole. Foto: Helle Arensbak Hansen.

Aprilfestivalens festivalshow Festivalshow for verdens største turnerende børne- og ungeteaterfestival.

Syddjurs Egnsteater producerer showet i samarbejde med lokale dansere, musikere og 20 professionelle teatre, der deltager i Aprilfestivalen.

Det lykkedes, og aldrig før har Syddjurs haft så meget teater at byde på som i denne uge.

Samarbejdsteater

Syddjurs Egnsteater har pga. af Hege Tokles hjemland været i Norge med forestillinger, ligesom Tyskland tre år i træk har købt forestillinger fra teatret. Med Aprilfestivalen når egnsteatret unægteligt flere tilskuere – som Hege Tokle siger, er det en slags fætter-kusinefest for teaterfolkene, som kender hinanden på kryds og tværs igennem mange år, og hvor Syddjurs Egnsteater får mulighed for at vise dets rammer og forestillinger frem.

På sigt håber hun at kunne få et slags samarbejdsteater i udlandet.

»Så de kan vise teater for Syddjurs’ børn og omvendt. Om det så er i Kina, Belgien eller Afrika. Verden er jo blevet så lille.«

Festivalshowet afvikles torsdag kl. 19 i Fuglsøcentret.