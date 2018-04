Mere letbane: Flertal for linjeføring mod Brabrand

S og SF udgør tilsammen 16 af de 31 medlemmer af Aarhus Byråd og dermed det smallest mulige flertal.

Det kan vise sig nyttigt for de to partier, når byrådet meget snart skal vælge, hvilken primær linjeføring der skal VVM-undersøges for letbanens etape 2.

For efter at de seneste måneder er gået med en række nye spørgsmål og analyser, var forslaget om at igangsætte VVM-undersøgelsen på teknisk udvalgs dagsorden mandag.

Her viste debatten, at S-SF-flertallet fastholder, at den foretrukne linjeføring skal være fra Aarhus midtby via Viborgvej over Bispehaven og Gellerup til Brabrand.

Jan Ravn Christensen, gruppeformand for SF, siger:

»Det er den strækning, hvor der er flest indbyggere og flest arbejdspladser, og det er den strækning, vi hele tiden har arbejdet efter og forundersøgt, og derfor skylder vi alle at holde fast i den beslutning og ikke sætte nye undersøgelser i gang, som koster yderligere tid og penge,« siger han.

Aarhus Letbane Letbanens anden etape Den anden etape af letbanen består af strækningerne Lisbjerg-Hinnerup, Aarhus H til Brabrand samt en strækning på Aarhus Ø.

VVM-redegørelserne for etape 2, der måske kan være færdige i 2019, er vurderet til at koste 40 mio. kr, og de penge er allerede bevilget i Folketinget af et flertal uden om regeringen.

Anlæg af etape 2 forhåndsvurderes samlet til at koste 1,9 mia. kr.

Han tilføjer desuden, at SF’s forventning er, at den nuværende banestrækning, der løber ad banegraven mod Brabrand, vil kunne åbnes på et tidspunkt med stoppesteder i Brabrand og Åby og dermed bliver området ved Søren Frichs Vej dækket ind.

Skuffet formand

Jan Ravn Christensen vil ikke på nuværende tidspunkt lægge sig fast på, hvordan letbanens etape 2 skal forløbe i midtbyen. Den diskussion vil han vente med, til VVM-undersøgelserne har afdækket fordele og ulemper.

Formanden for teknisk udvalg, Keld Hvalsø (EL), er skuffet over S og SF.

»Jeg havde især troet, at S ville være med til at fundere en letbaneløsning lidt bredere demokratisk, så flere partier er med. Nu kan det ende med en 16-15-løsning i byrådet. Men VVM-undersøgelsen kan jo også ende med at vise, at det ikke kan lade sig gøre at føre letbanen gennem midtbyen, og så skal vi alligevel i gang med at finde alternativer,« siger Keld Hvalsø.

Enhedslisten er sammen med Alternativet mere stemt for at føre letbanen ad Banegraven og Søren Frichs Vej til Brabrand.

»For os er det vigtigt, at der er et alternativ til midtbyen, for den nuværende letbaneløsning gør noget ved Viborgvej og hele den centrale del af midtbyen, uanset hvilken linjeføring vi vælger i midtbyen,« siger Keld Hvalsø.

Han anerkender, at en linjeføring gennem Bispehaven og Gellerup formentlig vil give det højeste passagertal.

»Det er korrekt, men der sker meget langs Søren Frichs Vej i øjeblikket, så billedet er måske anderledes i fremtiden,« siger Keld Hvalsø.

Notat om passagertal

Et notat fra kommunens trafikeksperter viser, at der på Gellerup/Bispehaven-strækningen vil være et passagerpotentiale på ca. 32.200 indbyggere, mens der langs Søren Frichs Vej vil være ca. 20.200 indbyggere. I forhold til antal arbejdspladser vil der være ca. 14.100 langs Gellerup/Bispehaven-strækningen og ca. 10.800 langs Søren Frichs Vej.

Både antal indbyggere og arbejdspladser er udregnet som værende indenfor en afstand på maksimalt 600 meter fra et letbanestoppested.

Søren Frichs Vej-forslaget vil desuden, ifølge forvaltningen, kræve en ny forundersøgelse og offentlighedsfase, da linjeføringen afviger meget fra det andet forslag, som har været igennem en høring.

Med afsluttet behandling i teknisk udvalg er sagen på vej til beslutning i byrådet, og udover Brabrand-strækningen indeholder letbanens etape 2 også en strækning på Aarhus Ø og strækningen fra Lisbjerg til Hinnerup, der nu også vil blive igangsat VVM-undersøgelser af.