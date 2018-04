Hvordan lapper Aarhus sit kæmpe hul i budgettet? Partierne er indkaldt til et budgetmøde på mandag

Partierne bag Aarhus Kommunes budget for de kommende år skal mødes mandag aften for at drøfte kommunens budgethul på 275 mio. kr.

Det oplyser Borgmesterens Afdeling.

Som beskrevet onsdag i JP Aarhus kommer Aarhus Kommune til at mangle 275 mio. kr. i budgettet for 2019 og frem. Det er konsekvensen af den aflyste kommunale udligningsreform, som folketingspartierne tirsdag konstaterede, at de ikke kan blive enige om nu.

Hovedårsagen til, at Aarhus Kommune bliver hårdt ramt af den aflyste reform, er, at et stort politisk flertal under budgetforhandlingerne i fjor blev enige om at indskrive en forventet besparelse på 200 mio. kr. om året fra 2019 på beskæftigelsesområdet i budgettet.

De 200 mio. kr. skulle være kommet via den planlagte udligningsreform gennem en forventet rettelse af en – ifølge Aarhus Kommune – systemfejl i kommunernes beskæftigelsestilskud. Udover tabet på beskæftigelsestilskuddet taber Aarhus også på de omlægninger, der gennemføres under alle omstændigheder - reform eller ej. I alt bliver det ca. 275 mio. kr.

Selv om partierne først mødes på mandag, har SF allerede markeret, hvordan partiet mener, at hullet skal lappes: Via skattestigninger. Ønsket om at skrue op for skatterne smed SF også på bordet op til budgetforhandlingerne i efteråret.

Hos de konservative har Marc Perera Christensen endnu ikke lagt sig fast på, hvordan de 275 mio. kr. skal findes. Han forventer dog at granske, hvad der blev afsat penge til under budgetforhandlingerne.

»Meget af det gik i forskellige små og store projekter, som var meget valgkampsprægede - som oftest er det små ting, der bliver lagt oven på den store velfærdsdrift, altså flødeskumsprojekterne,« siger han og tilføjer:

»Så må vi finde ud af, hvad skal der så luges ud i det, inden vi begynder at rode i velfærdsreduktioner.«

Marc Perera Christensen går ud fra, at politikerne på byrådsmødet onsdag eftermiddag vil diskuttere budgethullet, når de skal diskutere Aarhus Kommunes regnskab for 2017.

30 af 31 medlemmer - samtlige partier på nær Nye Borgerlige - af det daværende Aarhus Byråd stod bag budgetforliget, da det blev indgået den 22. september 2017.