Teknisk Udvalg trodser kritik af byggeri ved det gamle hovedbibliotek: »Skyggegener er til at leve med«

Underskrifter, kritiske høringssvar og foretræder fra borgere, fællesråd og ejere af nabobygninger har ikke været nok til at overbevise Teknisk Udvalg i Aarhus Kommune om, at den kommende lokalplan for Vestpassagen, som bl.a. indebærer det tidligere hovedbibliotek, lægger op til for voldsomme byggerier.

På et udvalgsmøde i sidste uge besluttede S og SF, at de kunne tiltræde lokalplansindstillingen og sendte den til behandling i byrådet. De to partier mønstrer tilsammen 16 mandater i Aarhus og kan dermed stemme lokalplanen igennem alene.

Det er en opvejning af, hvad der er værst, og i den sammenhæng er skyggegener til at leve med. Jan Ravn Christensen (SF), medlem af Teknisk Udvalg Det er en opvejning af, hvad der er værst, og i den sammenhæng er skyggegener til at leve med.

Det gamle bibliotek Et hostel og 100 boliger Kommunen udbød i sin tid Mølleparken til en mindstepris på 55 mio. kr. Det har ikke været muligt at få udleveret den endelige købspris. Vinderprojektet blev et konsortium under navnet Biblioteksparken A/S bestående af Norcap, Future Hostels, Kant Arkitekter, Møller & Grønborg og Alectia. Det gamle hovedbibliotek er opført i 1934 og har en bevaringsværdi på 3, hvor 9 er lavest, og 1 er højest. Bygningen ser i dag dog langtfra ud, som den gjorde i 1934 på grund af ombygninger i 1964-1967 samt i 1977-1978. Biblioteksbygningen skal huse et nyt hostel og bliver som minimum bevaret. Lokalplanen gør det dog muligt at tilbageføre bygningen til sin oprindelse. Tidligere havde Naturhistorisk Museum planer om at flytte ned i området, men museet kunne ikke finde midler til flytningen og droppede sine planer.

Planen sikrer, at området kan bruges til et hostel med 120 værelser i det tidligere hovedbibliotek, erhverv og detailhandel, heriblandt en dagligvarebutik ud mod Vestergade samt op til 100 boliger og omkring 60 offentligt tilgængelige underjordiske parkeringspladser. Derudover etableres en ny passage kaldet Vestpassagen. Den går igennem den gamle biblioteksbygning, videre forbi et gårdrum og ender ud i Vestergade.

Gener er til at leve med

Planerne er udarbejdet af et konsortium under navnet Biblioteksparken A/S bestående af Norcap, Future Hostels, Kant Arkitekter, Møller & Grønborg og Alectia. Men selvom der i beskrivelsen af byggerierne er lagt op til udearealer, hvor alle er velkomne, har det ikke mildnet naboer til lokalplanen. Bl.a. har beboere i opgangen Vestergade 69 peget på, at de mod øst får deres vinduer dækket af en ny bygning, og at det vil blokere for sollyset dagen igennem.

Socialdemokratiet havde på byrådsmødet den 4. april ingen indvendinger mod lokalplanen, men SF’s medlem af Teknisk Udvalg, Jan Ravn Christensen, sagde på mødet, at han havde betænkeligheder ved skyggegenerne. Han lovede at have fokus på generne på udvalgsmødet. Men foretræder fra ejeren af Lynfabrikken, der ligger i området, Grundejerforeningen Vestre Møllesti og Fællesrådet for Møllepark-Vestergadekvarteret har ikke rokket på SF’erens støtte til lokalplanen.

»Det viser sig, at byggeriet ikke kunne indrettes anderledes, uden at det ville give for dårlige nye boliger i området. Vi ville få klumpet det hele sammen i gårdarealet. Det er en opvejning af, hvad der er værst, og i den sammenhæng er skyggegener til at leve med, ift. hvor store gener der vil være for alle andre brugere af området,« siger Jan Ravn, der understreger, at foretræderne har gjort indtryk.

Ny plan tilsidesat

Ejendomsselskabet SMBK, som ejer Lynfabrikken på Vestergade 49, har afgivet høringssvar og flere gange henvendt sig til byrådet med bekymring for, at byggerierne bliver for voldsomme for området. Selskabet har peget på, at lokalplanen ikke holder sig inden for den gældende kommuneplan, som udstikker de generelle retningslinjer for byggeri i Aarhus.

Protester gør indtryk på byrådet

Et kig på Kommuneplan 2017, som byrådet vedtog for fire måneder siden, afslører ganske rigtigt, at byggeplanerne omkring det gamle hovedbibliotek har krævet politikernes accept af, at flere grænser i Kommuneplan 2017 tilsidesættes – en plan, som byrådet vedtog for fire måneder siden.

I den er bl.a. angivet, at der maksimalt må bygges i fem etager i området, men lokalplanen baner vej for fire byggerier i seks etager. Derudover må der ifølge kommuneplanen højst bygges med en bebyggelsesprocent på 180. Oprindelig foreslog Teknik og Miljø at forhøje procenten til 250, men efter massive protester er procenten landet på 220.

Lokalplanen er på dagsordenen på byrådsmødet onsdag, hvor den skal behandles endeligt. På udvalgsmødet i sidste uge tog Heidi Bank (V), Keld Hvalsø (EL), Liv Gro Jensen (AL) og Almaz Mengesha (LA) forbehold for forslaget, fordi de ville afvente byrådsdebatten.