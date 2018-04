Reformfiasko koster Aarhus mange millioner: »Situationen er alvorlig«

Aarhus Kommune kommer til at mangle 270 mio. kr. på budgettet for 2019 og frem.

Derfor skal de politiske partier bag sidste års budgetforlig mødes for at drøfte konsekvenserne af den aflyste kommunale udligningsreform, som folketingspartierne tirsdag konstaterede, at de ikke kan blive enige om nu. Og regningen er kontant, fastslår borgmester Jacob Bundsgaard (S).

»Det er en alvorlig situation, som vi er nødt til at handle aktivt på. Der er tale om mange stillinger og dermed ret alvorlige konsekvenser,« siger Jacob Bundsgaard, som ikke vil pege på, om der bliver tale om et ansættelsesstop eller egentlige afskedigelser endnu.

Borgmesteren: Vi bedriver ikke kasinoøkonomi

Men pengene skal findes, da der skal være balance i budgettet, fastslår borgmesteren.

Hovedårsagen til, at Aarhus Kommune bliver hårdt ramt af den aflyste reform, er, at et politisk flertal under budgetforhandlingerne sidste år blev enige om at indskrive en forventet besparelse på 200 mio. kr. om året fra 2019 på beskæftigelsesområdet i budgettet.

Rettelse af systemfejl

De 200 mio. kr. skulle være kommet via den planlagte udligningsreform gennem en forventet rettelse af en – ifølge Aarhus Kommune – systemfejl i kommunernes beskæftigelsestilskud. Udover tabet på beskæftigelsestilskuddet taber Aarhus Kommune også på de omlægninger, der gennemføres under alle omstændigheder, reform eller ej. I alt bliver det ca. 270 mio. kr., hvilket svarer til ca. 540 stillinger.

Kun Nye Borgerlige stod uden for budgetforliget sidste år. Byrådets næststørste parti, Venstre, afventer borgmesterens løsningsforslag.

»270 mio. kr. er mange penge i Aarhus Kommunes budget, så det er en alvorlig situation. Ansættelsesstop kan været et værktøj, men der skal gøres noget nu,« siger Hans Skou, politisk ordfører for Venstre i Aarhus Byråd.

Byrådet satser på risikable budgetmodeller

Jan Ravn Christensen, politisk ordfører for SF, mener, at den kommunale skatteprocent skal sættes op.

»Der er ingen tvivl om, at det er så store beløb, at det ikke kan løses med snuptag. Det er en lejlighed til igen at drøfte skatteniveauet i Aarhus. Vi er en af de kommuner i landet med lavest beskatning,« siger Jan Ravn Christensen.

Trine Quist, næstformand i kommunens samarbejdsforum Fælles Med Udvalget, forventer en orientering onsdag om situationen, som hun også kalder alvorlig.