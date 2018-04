Klar, parat, start: Udkast til racetilladelse på vej

Classic Race Aarhus Fond har endnu ikke fået en tilladelse til at gennemføre Classic Race Aarhus den 25.-27. maj. Ifølge centerchef Anders Maltha Rasmussen, Teknik og Miljø, vil kommunen dog i løbet af en uges tid være klar med et udkast.

»Vi arbejder på sagen,« fortæller centerchefen.

Arrangøren Classic Race Aarhus Fond stod pludselig med et stort problem, da Miljø-og Fødevareklagenævnet i februar ophævede Aarhus Kommunes afgørelse fra 2016, der giver Classic Race Aarhus Fond lov til at gennemføre den tre dage lange racefestival hvert år frem til 2022.

Det er vores politikere, der har det sidste ord at skulle have sagt. Anders Maltha Rasmussen, centerchef for teknik og miljø, Aarhus Kommune

Nævnet slog fast, at Aarhus Kommune har behandlet Classic Race Aarhus Fonds ansøgning på et forkert grundlag. Kommunen har betragtet racerløbet som en fritidsaktivitet, men arrangøren skulle ifølge Miljø- og Fødevareklagenævnet have været behandlet som en erhvervsvirksomhed.

Flere støjværn og chikaner

Kommunen har derfor bl.a. skullet vurdere muligheden for etablering af yderligere støjværn og chikaner, tidsregulering af de mest støjende aktiviteter samt alternativer til den beskrevne støjdæmpning. Nævnet har også indskærpet, at kommunen skulle vurdere, om den samlede belastning fra motorstøj og højttalere kan reduceres.

Anders Maltha Rasmussen vil ikke afsløre detaljer fra det kommende udkast.

»Jeg vil helst ikke sige mere nu. Vi har behov for internt at få afklaret, hvordan den afgørelse skal se ud,« forklarer han.

Motorløb Classic Race Aarhus Classic Race Aarhus har været afholdt hvert år i maj siden 2010. Løbet, der strækker sig over tre dage – fredag til søndag – afholdes i og omkring Mindeparken i Aarhus. De tidligere år har der deltaget ca. 300 racerbiler og 40.000 gæster i arrangementet.

Men regner du med, at det kommer på plads, så arrangementet vil kunne afvikles om seks uger?

»Jeg er ikke sikker på noget, inden vi har en accept. Det er ikke os, der trykker på knappen her. Det er vores politikere, der har det sidste ord at skulle have sagt,« forklarer Anders Maltha Rasmussen.

Arrangør er klar

Ifølge direktør Mike Legarth har Classic Race Aarhus Fond i de seneste måneder været i tæt dialog med Aarhus Kommune, og han er ikke i tvivl om, at løbet bliver gennemført.

»Vi arbejder fuldstændig ufortrødent videre. Vi har et budget på 18 mio. kr., der skal rammes, så vi har tegnet kontrakter og samarbejdsaftaler med 200 virksomheder, og jeg vil tro, at vi sælger 40.000-45.000 billetter. Vi er fuldstændig overbevist om, at vi afvikler vores løb, og det er også den opfattelse, jeg har fået, når jeg har drøftet det med kommunen,« fortæller Mike Legarth.

Ifølge direktøren har Classic Race Aarhus Fond hele tiden overholdt de krav, der er blevet stillet af myndighederne.

»Vi har bare skullet bevise, at vi gør det. Det gør vi nu. Og så laver vi nogle støjvægge og nogle støjforanstaltninger, så vi lever op til nogle støjkrav, som vi får af kommunen. Vi leverer løbet med den støjbegrænsning, vi bliver påbudt – f.eks. ved at tilpasse programmet,« fortæller han.

Det er bl.a. en klage fra Strandvejens Grundejerforening Aarhus, som i fjor fik Miljø- og Fødevareklagenævnet til at granske kommunens tilladelse. Klagerne har bl.a. anført, at varigheden inklusive testkørsel er fem dage, og at støjniveauet er alt for højt til et boligområde, ligesom det medfører luftforurening og andre gener.