Opmærksom borger førte til anholdelse af formodede serietyve

En vaks borger ringede mandag klokken 14.27 til politiet, fordi vedkommende kunne betragte to mænd, der kørte rundt på parkeringspladsen ved BIlka i Tilst.

Borgeren holdt øje med de to fra sin bil og kunne pludselig se, at den ene smadrede en bilrude og stjal en taske. Derefter kunne han betragte, hvordan de to kiggede ind af flere bilruder og tog fat i håndtagene.

Borgeren gav en nøje beskrivelse af både gerningsmænd og -bil. Det betød, at en patrulje kort tid efter kunne standse den formodede gerningsbil, som var på vej ud fra parkeringspladsen.

Her blev de to på henholdsvis 26 og 28 år anholdt og sigtet for tyveriet.

Efter en kort efterforskning er det desuden lykkedes at koble de to sammen med flere tyverier begået mod biler i både Nordjylland og Østjylland.

Derfor er den 26-årige sigtet for yderligere seks forhold, den 28-årige for yderligere et, som han formodes at have begået i forening med den 26-årige.

De nægtede begge ethvert kendskab til tyverierne.

På bagsædet af bilen, som de to blev taget i, fandt betjentene dog den taske, som var blevet stjålet fra bilen på Bilkas parkeringsplads. Den blev leveret tilbage til rette ejer, da han kom retur fra sin indkøbstur.