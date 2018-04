Aarhusiansk ølforretning lukker

Efter at have eksiteret i godt to år, lukker ølforretningen Flask både butikken i Nørregade 40 og webshoppen. Sidste åbningsdag bliver fredag den 15. juli. Det oplyser firmaet i en pressemeddelelse.

De tre ejere, Mikael Juul Larsen, Martin Christensen og Kenneth Kristensen, har passet forretningen ved siden andre fuldtidsjob og familieliv. Nu er tiden og energien imidlertid ikke til at føre projektet videre længere, forklarer de:

"Vi har altid sat barren så højt som det var muligt, både hvad angår kvaliteten af de øl, vi sælger, og niveauet for den service, vi giver vores kunder, såvel i butikken på Nørregade og vores webshop. Og vi har ingen interesse i at skulle slække på nogen af delene. Og derfor har vi truffet beslutningen om at stoppe, mens legen er god," hedder det i pressemeddelelsen.

Forretningen oplyser, at det ikke længere bliver muligt at købe gavekort. Allerede købte gavekort kan indløses frem til og med den 15. juni.



"Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige stor tak til leverandører og bryggerier, som fra dag 1 har vist vores ydmyge butik en overvældende velvilje. Og ikke mindst alle vores kunder, som har slæbt tusindevis og atter tusindevis af øl ud af vores dør. Begge dele beviser, at ølscenen i Århus er ændret for altid, og vejen er banet for meget mere øl af høj kvalitet," skriver ejerne.