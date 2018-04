Aarhus Kommune ventede et trecifret millionoverskud, men endte med et underskud

Forsinkede jordsalg på især de bynære havnearealer har resulteret i, at Aarhus Kommune i 2017 gik glip af forventede indtægter på 473 mio. kr.

Økonomi Aarhus Kommune Aarhus Kommune havde i 2017 indtægter på 19,23 mia. kr. 13,7 mia. kr. svarende til 71 pct. af indtægterne kom fra indkomstskat.

Det fremgår af en indstilling om kommunens regnskab for 2017, som magistraten behandlede mandag.

Samlet set havde kommunen overbudgetteret med ca. 491 mio. kr. på anlægsområdet i regnskabsåret. Men en besparelse på kommunens drift på 360 mio. kr. har betydet, at kommunens ventede overskud på 112 mio. kr. i 2017 kun blev reduceret med 130 mio. kr. til et underskud på 18 mio. kr.

Tilfreds økonomidirektør

Aarhus Kommunes økonomidirektør, Peter Pedersen, kalder det et gennemgående fint resultat.

»Det gør ikke så meget, at det går lidt langsommere end ventet at realisere salg af jord på havnen, fordi det skal nok komme. Det er vigtigt at hæfte sig ved mindreforbruget på driften,« siger han.

På mandagens møde besluttede magistraten at anbefale byrådet at vedtage regnskabet på næste byrådsmøde.

Teknikrådmand Bünyamin Simsek (V) tog på magistratsmødet forbehold for anbefalingen.